  • Булыкин отреагировал на слова Дивеева, что в Лиге чемпионов играть легче, чем в РПЛ

Булыкин отреагировал на слова Дивеева, что в Лиге чемпионов играть легче, чем в РПЛ

Вчера, 22:43
2

Дмитрий Булыкин отреагировал на резонансное заявление Игоря Дивеева.

Защитник «Зенита» ранее сказал: «Слышал, что в Лиге чемпионов легче играть, чем в РПЛ».

«Это неправильное высказывание. Чтобы понять, что это такое, надо сыграть в Лиге чемпионов. Те, кто там поиграл, явно не скажут, что там легче.

«Зенит» в последние годы ни разу из группы не смог выйти, хотя у них был суперсостав. В Лиге чемпионов, наоборот, тяжелее, потому что там одни топ-клубы. Футболисты тоже в два раза лучше по скорости, по опыту, по мастерству. С ними намного тяжелее играть. Простые команды в Лиге чемпионов не задерживаются.

Истории Дивеева, конечно, прикольные. Можно тоже сказать что-то из той же оперы. Если бы я играл в Англии, то стал бы чемпионом и лучшим бомбардиром, потому что там играть легко! Например, что-то такое.

Такие же высказывания и у Дивеева. Даже не хочу спорить, мне кажется, он прикололся. Вряд ли он сказал все это серьезно. Решил поприкалываться», – заявил Булыкин.

  • 26-летний Дивеев ни разу не играл в Лиге чемпионов.
  • В 2019-2020 годах он провел 12 матчей за ЦСКА в Лиге Европы – 1 победа, 5 ничьих, 6 поражений.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Булыкин Дмитрий Дивеев Игорь
Комментарии (2)
алдан2014
1777506481
Димон,что то путнее сказал.
TOMSON
1777525968
Как же в этой ЛЧ моментально наказание прилетало. Чуть не добежали, отдали не точный пас, оставили одного и сразу голешник вынимаем. А тут наш ЦЗ в себя поверил. Самая проблемная позиция всех РПЛ клубов в Европе говорит, что там легче!
Главные новости
