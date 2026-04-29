Булыкин отреагировал на слова Дивеева, что в Лиге чемпионов играть легче, чем в РПЛ

Дмитрий Булыкин отреагировал на резонансное заявление Игоря Дивеева.

Защитник «Зенита» ранее сказал: «Слышал, что в Лиге чемпионов легче играть, чем в РПЛ».

«Это неправильное высказывание. Чтобы понять, что это такое, надо сыграть в Лиге чемпионов. Те, кто там поиграл, явно не скажут, что там легче.

«Зенит» в последние годы ни разу из группы не смог выйти, хотя у них был суперсостав. В Лиге чемпионов, наоборот, тяжелее, потому что там одни топ-клубы. Футболисты тоже в два раза лучше по скорости, по опыту, по мастерству. С ними намного тяжелее играть. Простые команды в Лиге чемпионов не задерживаются.

Истории Дивеева, конечно, прикольные. Можно тоже сказать что-то из той же оперы. Если бы я играл в Англии, то стал бы чемпионом и лучшим бомбардиром, потому что там играть легко! Например, что-то такое.

Такие же высказывания и у Дивеева. Даже не хочу спорить, мне кажется, он прикололся. Вряд ли он сказал все это серьезно. Решил поприкалываться», – заявил Булыкин.