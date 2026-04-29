Дивеев: «Слышал, что в Лиге чемпионов легче играть, чем в РПЛ»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался об уровне Лиги чемпионов и РПЛ.
– На что бы мог претендовать нынешний «Зенит» в своем идеальном составе в Лиге чемпионов?
– Не могу сказать, я никогда не играл в ЛЧ. Но как я слышал по рассказам, там легче играть, чем в нашем чемпионате.
У нас ты играешь против «Балтики», где люди бегают и сзади по ногам тебя просто кусают.
А там, как мне рассказывал тот же Федя Чалов, ты спокойно мяч принимаешь, разворачиваешься, и только уже в завершающей стадии соперники включаются. В ЛЧ ты спокойно выходишь из-под прессинга – один раз развернул, они сели в оборону.
- 26-летний Дивеев в 2019-2020 годах провел 12 матчей за ЦСКА в Лиге Европы, где команда одержала 1 победу при 5 ничьих и 6 поражениях. Общий разница мячей была 6:17 в пользу соперников красно-синих.
- 28-летний Чалов в 2016-2018 годах сыграл 11 встреч за ЦСКА на групповом этапе ЛЧ, в которых забил 2 гола. В этих поединках красно-синие одержали 2 победы при 2 ничьих и 7 поражениях.
Источник: Спортс''