Дивеев: «Слышал, что в Лиге чемпионов легче играть, чем в РПЛ»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался об уровне Лиги чемпионов и РПЛ.

– На что бы мог претендовать нынешний «Зенит» в своем идеальном составе в Лиге чемпионов?

– Не могу сказать, я никогда не играл в ЛЧ. Но как я слышал по рассказам, там легче играть, чем в нашем чемпионате.

У нас ты играешь против «Балтики», где люди бегают и сзади по ногам тебя просто кусают.

А там, как мне рассказывал тот же Федя Чалов, ты спокойно мяч принимаешь, разворачиваешься, и только уже в завершающей стадии соперники включаются. В ЛЧ ты спокойно выходишь из-под прессинга – один раз развернул, они сели в оборону.