  • Дивеев: «Слышал, что в Лиге чемпионов легче играть, чем в РПЛ»

Дивеев: «Слышал, что в Лиге чемпионов легче играть, чем в РПЛ»

Сегодня, 13:26
15

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался об уровне Лиги чемпионов и РПЛ.

– На что бы мог претендовать нынешний «Зенит» в своем идеальном составе в Лиге чемпионов?

– Не могу сказать, я никогда не играл в ЛЧ. Но как я слышал по рассказам, там легче играть, чем в нашем чемпионате.

У нас ты играешь против «Балтики», где люди бегают и сзади по ногам тебя просто кусают.

А там, как мне рассказывал тот же Федя Чалов, ты спокойно мяч принимаешь, разворачиваешься, и только уже в завершающей стадии соперники включаются. В ЛЧ ты спокойно выходишь из-под прессинга – один раз развернул, они сели в оборону.

  • 26-летний Дивеев в 2019-2020 годах провел 12 матчей за ЦСКА в Лиге Европы, где команда одержала 1 победу при 5 ничьих и 6 поражениях. Общий разница мячей была 6:17 в пользу соперников красно-синих.
  • 28-летний Чалов в 2016-2018 годах сыграл 11 встреч за ЦСКА на групповом этапе ЛЧ, в которых забил 2 гола. В этих поединках красно-синие одержали 2 победы при 2 ничьих и 7 поражениях.

Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilich55
1777458719
В ЛЧ играют в футбол, а в РПЛ мешают друг другу играть.
Ответить
DeStar
1777459697
и добавить нечего)
Ответить
DMитрий
1777459704
А то я смотрю, как Федя там принимал, разворачивал и по девятинам клал! Да и клубы нашинские регулярно в полуфиналы выходили...
Ответить
Иннокентий-Смоктуновский-
1777460004
Скопировал интервью Головина для сравнения: — Тут суть не в тренажерах. И не в зале. — А в чем? — В том, что на поле интенсивность другая. Когда я приезжаю в сборную, сам по себе, я получаю мяч от защитника, я получаю мяч в середине поля, вокруг меня никого нету. То есть у меня есть время даже плохо мяч принять, развернуться, посмотреть что-то, побежать куда-то. То есть времени очень много. Но здесь такого нету. Здесь ты никогда не получишь мяч один, на тебя сразу кто-то побежит. В этом и есть интенсивность. Быстрота принятия решения. Тебе гораздо тяжелее. Тебе нужно на все реагировать и думать быстрее. Что тебе сделать? Как мяч получить? В этом плане тяжелее. И от этого ты тоже устаешь. Тебе нужно больше двигаться, чтобы получить мяч в свободной зоне. В этом суть, а не в тренажерном зале. Так что балабол твой Чалов
Ответить
FFR
1777460445
Все понятно с Дивеевым. Интересно, он хоть вчерашнюю игру посмотрел?
Ответить
anatolich72
1777460523
На компе чтоль играет, там ноги оторвут по правилам, бабки совсем другие крутятся
Ответить
Цугундeр
1777461545
)) Армейские байки от Феди Чалого..)
Ответить
алдан2014
1777466626
Точно
Ответить
алдан2014
1777466675
Федя сам то часто играл в лч..
Ответить
алдан2014
1777466738
Надо в Азию переходить ,если есть возможность
Ответить
