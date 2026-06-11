Клуб РПЛ покинули вратарь, 36-летний хавбек и легионер из Турции

«Оренбург» расстался с вратарем Никитой Сысуевым, полузащитником Ираклием Квеквескири и турецким вингером Эмирджаном Гюрлюком в связи с истечением сроков их контрактов.

Ранее клуб также покинул вингер Степан Оганесян.