Клуб РПЛ покинули вратарь, 36-летний хавбек и легионер из Турции

«Оренбург» расстался с вратарем Никитой Сысуевым, полузащитником Ираклием Квеквескири и турецким вингером Эмирджаном Гюрлюком в связи с истечением сроков их контрактов.
Ранее клуб также покинул вингер Степан Оганесян.
- 27-летний Сысуев в минувшем сезоне провел за «Оренбург» 6 матчей, сыграл на ноль 1 встречу, пропустил 16 голов.
- 22-летний Гюрлюк в сезоне-2025/26 сыграл за команду в 28 встречах, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.
- 36-летний Квеквескири в прошлом сезоне провел за «Оренбург» 26 матчей, отметился 1 голевой передачей.
Источник: телеграм-канал ФК «Оренбург»