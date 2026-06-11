Миранчук сказал, где больше качественных игроков – в РПЛ или МЛС

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук ответил на вопрос, сильнее ли МЛС по уровню, чем РПЛ.
«Тяжело сравнивать, так как сейчас, наверное, РПЛ изменилась за последние годы. Я уехал около 5 лет назад и могу сравнивать только по тому опыту, который был у меня.
Я бы сказал, что при мне был более закрытый уровень чемпионата. Да, там 5-6 команд, которые доминировали, и команды, которые старались играть на контратаках. Здесь же [в МЛС] футбол более открытый, но преимущество, мне кажется, в том, что здесь больше квалифицированных, качественных игроков», – сказал Миранчук.
- 30-летний россиянин в этом году провел за «Атланту Юнайтед» 16 матчей, забил 6 голов, сделал 2 ассиста.
- Миранчук покинул РПЛ в сентябре 2020 года.
Источник: Спортс''