Известен еще один соперник «Спартака» по летним сборам

«Крылья Советов» опубликовали расписание товарищеских матчей на лето.
Один из соперников – «Спартак». Встреча в Москве состоится 4 июля.
«Крылья» сыграют с «Рубином» и «Спартаком» в рамках летних сборов
Команда соберeтся 16 июня в Москве, где футболисты пройдут углублeнный медицинский осмотр. Уже 17 июня «Крылья» вернутся в Самару и приступят к тренировкам», – написали самарцы.
Помимо «Рубина» и «Спартака» «Крылья Советов» сыграют с «Нефтехимиком» и «Соколом».
- «Крылья Советов» в минувшем сезоне РПЛ финишировали 11-ми.
- «Спартак» остался четвертым.
- Новый сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля.
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»