Известен еще один соперник «Спартака» по летним сборам

«Крылья Советов» опубликовали расписание товарищеских матчей на лето.

Один из соперников – «Спартак». Встреча в Москве состоится 4 июля.

«Крылья» сыграют с «Рубином» и «Спартаком» в рамках летних сборов

Команда соберeтся 16 июня в Москве, где футболисты пройдут углублeнный медицинский осмотр. Уже 17 июня «Крылья» вернутся в Самару и приступят к тренировкам», – написали самарцы.

Помимо «Рубина» и «Спартака» «Крылья Советов» сыграют с «Нефтехимиком» и «Соколом».