Раскрыта сумма отступных за Угальде

Курт Морсинк, агент нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, рассказал о ситуации с возможной продажей игрока.

«К нам постоянно проявляют интерес клубы из Европы. Есть предложения из Саудовской Аравии, Португалии, Нидерландов, Бразилии и Мексики. Мы получали предложения от очень хороших клубов, но иногда переговоры заходят в тупик из-за ситуации в России.

Отступные у Манфреда – 40 миллионов долларов, это не 20. Но реально мы говорим о диапазоне 15–20 миллионов. Мне бы хотелось ближе к 15, а «Спартаку» – ближе к 20. Где-то посередине все будут довольны, учитывая те деньги, которые клуб в него вложил.

Мы всегда надеемся, что в каждое трансферное окно что-то получится. Я считаю, что сейчас как раз правильный момент сделать шаг вперед. Мы очень довольны «Спартаком», но хотели бы перейти в одну из сильных европейских лиг.

Манфред спокоен и чувствует себя хорошо в Москве. Но если переход случится, главное – чтобы у него была реальная роль в команде и достаточно игрового времени. Не просто перейти в большой клуб ради галочки. Нужно сделать правильный шаг.

У него осталось два года контракта. Если не продадут сейчас, через год останется только один год – и цена упадет. Поэтому сейчас самое время попробовать организовать стратегический переход. В конце концов, агент зарабатывает на переходах, поэтому я открыто говорю: я хочу осуществить его трансфер в Европу.

Манфред уже провел хороший цикл в России. Иногда такие вещи немного выходят из-под контроля из-за позиции клуба, но мы работаем над этим.

В АПЛ это сделать практически нереально. А вот в Португалии и Франции есть несколько клубов, которые могут рассматривать такой вариант. Хотя с российскими клубами тоже бывают сложности – например, для публичных клубов вроде «Аякса» работа с Россией часто проблематична», – сказал Морсинк.