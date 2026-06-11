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Раскрыта сумма отступных за Угальде

11 июня, 11:41
20

Курт Морсинк, агент нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, рассказал о ситуации с возможной продажей игрока.

«К нам постоянно проявляют интерес клубы из Европы. Есть предложения из Саудовской Аравии, Португалии, Нидерландов, Бразилии и Мексики. Мы получали предложения от очень хороших клубов, но иногда переговоры заходят в тупик из-за ситуации в России.

Отступные у Манфреда – 40 миллионов долларов, это не 20. Но реально мы говорим о диапазоне 15–20 миллионов. Мне бы хотелось ближе к 15, а «Спартаку» – ближе к 20. Где-то посередине все будут довольны, учитывая те деньги, которые клуб в него вложил.

Мы всегда надеемся, что в каждое трансферное окно что-то получится. Я считаю, что сейчас как раз правильный момент сделать шаг вперед. Мы очень довольны «Спартаком», но хотели бы перейти в одну из сильных европейских лиг.

Манфред спокоен и чувствует себя хорошо в Москве. Но если переход случится, главное – чтобы у него была реальная роль в команде и достаточно игрового времени. Не просто перейти в большой клуб ради галочки. Нужно сделать правильный шаг.

У него осталось два года контракта. Если не продадут сейчас, через год останется только один год – и цена упадет. Поэтому сейчас самое время попробовать организовать стратегический переход. В конце концов, агент зарабатывает на переходах, поэтому я открыто говорю: я хочу осуществить его трансфер в Европу.

Манфред уже провел хороший цикл в России. Иногда такие вещи немного выходят из-под контроля из-за позиции клуба, но мы работаем над этим.

В АПЛ это сделать практически нереально. А вот в Португалии и Франции есть несколько клубов, которые могут рассматривать такой вариант. Хотя с российскими клубами тоже бывают сложности – например, для публичных клубов вроде «Аякса» работа с Россией часто проблематична», – сказал Морсинк.

  • 24-летний Угальде в сезоне-2025/26 сыграл за «Спартак» в 38 матчах, отметился 8 голами и 4 ассистами.
  • Он выступает за красно-белых с января 2024 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Угальде Манфред
Комментарии (20)
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СильныйМозг
1781169479
Да никто к ним не обращается за этим мусором. 3 корочки хлеба, это его цена с горкой!
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Литейный 4 (returned)
1781169625
Трёшка этому попорченному свинарней неликвиду! И то в "базарный день". Гыгыгы
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Император 1
1781169938
Его уже никто за 15 не купит, надо было его после удачного сезона за 25 продавать, но кто мог знать, что его результативность так упадёт.
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Красногвардейчик
1781170365
Отступные у Манфреда – 40 миллионов долларов ======== Вы что, уХУ ЕЛИ? Ктож за него это выложит?))
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Cleaner
1781170914
38 матчей и всего ВОСЕМЬ забитых мячей. Это статистика не нападающего. Средненький даже по российским меркам игрочишка. Да еще и из Спартака, который когда то впарил европейцам Кокошу!!!...)))
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BarStep
1781172882
Нее, не купят.. Пусть в НПФ Согласие пенсион уже оформляет Гы
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ilich55
1781173062
Фриц фрица решил продать и уже размечтался...
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алдан2014
1781185368
Ещё один аферюга. В топ 5 спят и видят когда угальде к ним приедет. Он что забивать стал пачками? Работящий ,командный..но не забивает
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alefreddy
1781247000
старательный но прицел сбился
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