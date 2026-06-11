Хави стал персоной нон грата в «Барселоне»

Хави, бывший главный тренер «Барселоны», стал персоной нон грата в клубе и был отстранен от участия в матчах «Барса Легендс».

Хави не получил приглашения на две последние встречи команды легенд – в Майами и Сеуле. Причиной стала его публичная позиция против президента каталонцев Жоана Лапорты во время предвыборной кампании.

За формирование составов на матчи легенд отвечает Алехандро Эчеваррия, бывший шурин и правая рука Лапорты. Именно он был одной из главных мишеней критики Хави в интервью La Vanguardia, где экс-тренер заявил: «Эчеваррия распоряжается в клубе большей властью, чем Лапорта».

Хави воспринял происходящее с гневом и возмущением. Особенно болезненным оказался пропуск игры в Сеуле, где он должен был выйти на поле вместе с тремя близкими друзьями – Серхио Бускетсом, Жорди Альбой и Хавьером Маскерано. Звонок с отказом агентам Хави поступил от Луиса Са, бывшего сотрудника агентства Деку, который сейчас занимается организацией матчей экс-футболистов.

При этом в самом клубе пытаются смягчить ситуацию, утверждая, что отстранение носит временный характер и со временем будет улажено.