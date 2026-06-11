«Ахмат» выставил «Спартаку» ценник на Садулаева

«Спартак» хочет купить у «Ахмата» полузащитника Лечи Садулаева.
«Вингер «Ахмата» – одна из приоритетных целей красно-белых на летнее трансферное окно. Сам футболист не против сменить Грозный на Москву.
«Ахмат» тоже готов отпустить одного из своих лидеров, но за внушительную компенсацию – порядка 10 миллионов евро», – написал источник.
- 26-летний Садулаев в этом сезоне провел за «Ахмат» 33 матча, отметился 2 голами и 3 ассистами.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро. Всю карьеру Лечи проводит в родном клубе.
- Срок контракта уроженца Центароя Садулаева с «Ахматом» рассчитан до середины 2028 года.
Источник: телеграм-канал Sport Baza