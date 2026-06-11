«Ахмат» выставил «Спартаку» ценник на Садулаева

«Спартак» хочет купить у «Ахмата» полузащитника Лечи Садулаева.

«Вингер «Ахмата» – одна из приоритетных целей красно-белых на летнее трансферное окно. Сам футболист не против сменить Грозный на Москву.

«Ахмат» тоже готов отпустить одного из своих лидеров, но за внушительную компенсацию – порядка 10 миллионов евро», – написал источник.