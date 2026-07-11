«Акрон» вернул футболиста, от которого избавился три недели назад

«Акрон» объявил о подписании контракта с полузащитником Константином Марадишвили.
Стороны заключили соглашение на три года – до лета 2029-го.
Марадишвили взял 22-й игровой номер.
«Мы рады объявить о подписании нового соглашения с полузащитником Константином Марадишвили. После истечения предыдущего годичного контракта мы взяли паузу для проработки всех деталей в условиях смены тренерского штаба.
Несмотря на то, что прошлый сезон не в полной мере раскрыл потенциал Константина, мы рассматриваем его как игрока с бесспорно подтвержденным уровнем мастерства.
С приходом главного тренера Срджана Благоевича у нас возникло обоюдное твердое желание продолжить сотрудничество. Специалисты нового штаба отметили, что качества хавбека подходят под требования системы игры.
Константин подошел к предсезонным сборам в оптимальном состоянии: он стабильно работал весь минувший год, не пропуская тренировок из-за проблем со здоровьем, и уже успел отлично зарекомендовать себя на занятиях под руководством нового тренерского штаба», – заявил генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев.
- В прошлом сезоне 26-летний Марадишвили провел 19 матчей за «Акрон».
- Он наиболее известен по выступлениям за «Локомотив» и ЦСКА.
- Рыночная стоимость игрока – 600 тысяч евро.