«Акрон» вернул футболиста, от которого избавился три недели назад

«Акрон» объявил о подписании контракта с полузащитником Константином Марадишвили.

Стороны заключили соглашение на три года – до лета 2029-го.

Марадишвили взял 22-й игровой номер.

«Мы рады объявить о подписании нового соглашения с полузащитником Константином Марадишвили. После истечения предыдущего годичного контракта мы взяли паузу для проработки всех деталей в условиях смены тренерского штаба.

Несмотря на то, что прошлый сезон не в полной мере раскрыл потенциал Константина, мы рассматриваем его как игрока с бесспорно подтвержденным уровнем мастерства.

С приходом главного тренера Срджана Благоевича у нас возникло обоюдное твердое желание продолжить сотрудничество. Специалисты нового штаба отметили, что качества хавбека подходят под требования системы игры.

Константин подошел к предсезонным сборам в оптимальном состоянии: он стабильно работал весь минувший год, не пропуская тренировок из-за проблем со здоровьем, и уже успел отлично зарекомендовать себя на занятиях под руководством нового тренерского штаба», – заявил генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев.