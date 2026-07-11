В «Зените» признались, что были не рады трансферу Соболева

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, как в команде встретили трансфер нападающего Александра Соболева.

«Мы сидим на обеде на базе, слева от меня Клаудиньо, а здесь телевизор [показывает направо]. И новости показывают о том, что, вероятно, Соболев перейдет в «Зенит». И он [Клаудиньо] мне говорит: «А что с ним?». Я отвечаю: «В «Зенит» переходит». Он такой: «Хорошая шутка. Ну серьезно, что там про него?».

Я говорю: «Да в «Зенит» переходит». Он такой: «Да не, такого не может быть, серьезно?». Говорю: «Да». [Он отвечает:] «Не-не-не, это невозможно».

Ну да, не только я, не все, но много-много людей, естественно... Не были счастливы, так сказать», – сказал Кержаков на ютуб-канале «СБГ Шоу».