В «Зените» признались, что были не рады трансферу Соболева

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, как в команде встретили трансфер нападающего Александра Соболева.
«Мы сидим на обеде на базе, слева от меня Клаудиньо, а здесь телевизор [показывает направо]. И новости показывают о том, что, вероятно, Соболев перейдет в «Зенит». И он [Клаудиньо] мне говорит: «А что с ним?». Я отвечаю: «В «Зенит» переходит». Он такой: «Хорошая шутка. Ну серьезно, что там про него?».
Я говорю: «Да в «Зенит» переходит». Он такой: «Да не, такого не может быть, серьезно?». Говорю: «Да». [Он отвечает:] «Не-не-не, это невозможно».
Ну да, не только я, не все, но много-много людей, естественно... Не были счастливы, так сказать», – сказал Кержаков на ютуб-канале «СБГ Шоу».
- В прошедшем сезоне Соболев забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 38 матчах.
- Он перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года за 10 миллионов евро.
- Сезон для «Зенита» стартует 18 июля суперкубковым матчем против «Спартака».
Источник: Спортс