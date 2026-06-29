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  • Первый тренер Соболева сказал, в чем игрок «Зенита» сильнее Тюкавина

Первый тренер Соболева сказал, в чем игрок «Зенита» сильнее Тюкавина

29 июня, 00:14
11

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева, высказался о возможном переходе в петербургскую команду Константина Тюкавина из «Динамо».

– Нет ли у вас опасений, что с приходом Тюкавина Соболев снова отправится в запас?

– Пока нет опасений. Будут играть два нападающих поочередно. Найдут время и для одного, и для второго.

– Могут ли Тюкавин и Соболев играть вместе в нападении «Зенита»?

– Могут вполне, но Семак не любит схему в два нападающих. Только когда горят и надо отыгрываться в концовке. А, в основном, у него играют пять мобильных полузащитников и нападающий. При этом «Зениту» обязательно нужен еще один игрок на позицию – нельзя играть с одним Соболевым. Если не придет Тюкавин, придет кто-то другой. Тот же Аугусто.

– В чем сейчас Соболев сильнее Тюкавина?

– В желании играть. По футбольным качествам Тюкавин более быстрый, но Александр превосходит его в силовых единоборствах, борьбе на втором этаже.

  • 23-летний Тюкавин в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
  • 29-летний Соболев в минувшем сезоне провел за «Зенит» 38 игр, отметился 13 забитыми мячами и 3 ассистами.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Соболев Александр Тюкавин Константин
Комментарии (11)
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Антрацитовый волхв
1782681893
А я думал, что в дельфиньих прыжках.
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Император 1
1782681974
В дельфиньих приёмах и зп.
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Snek
1782689947
Зашёл в комментарии чисто написать, что Соболев ныряет лучше, но меня тут аж два раза опередили, печально(((
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Бумбраш
1782696667
В доте или контре
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boris63
1782699238
Тюкавин ещё нырять не умеет, как голубой дельфин, но думаю Зинка научит.
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evgevg13
1782705405
Соболев -дельфин, а Тюкавин будет тюлень
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rash1959
1782714595
Соболев сильнее Тюкавина? он деревяннее
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...уефан
1782715554
...только, как рыбак, если конечно судить по фоткам....
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Hector вернулся
1782729698
По мне так Тюкавин сильнее соболя во всех компонентах игры
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