Первый тренер Соболева сказал, в чем игрок «Зенита» сильнее Тюкавина

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева, высказался о возможном переходе в петербургскую команду Константина Тюкавина из «Динамо».

– Нет ли у вас опасений, что с приходом Тюкавина Соболев снова отправится в запас?

– Пока нет опасений. Будут играть два нападающих поочередно. Найдут время и для одного, и для второго.

– Могут ли Тюкавин и Соболев играть вместе в нападении «Зенита»?

– Могут вполне, но Семак не любит схему в два нападающих. Только когда горят и надо отыгрываться в концовке. А, в основном, у него играют пять мобильных полузащитников и нападающий. При этом «Зениту» обязательно нужен еще один игрок на позицию – нельзя играть с одним Соболевым. Если не придет Тюкавин, придет кто-то другой. Тот же Аугусто.

– В чем сейчас Соболев сильнее Тюкавина?

– В желании играть. По футбольным качествам Тюкавин более быстрый, но Александр превосходит его в силовых единоборствах, борьбе на втором этаже.