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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Генич собрался с «Матч ТВ», новый вратарь ЦСКА, новый бразилец «Краснодара», Кругового не пустили в Европу и другие новости

Вчера, 01:03
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ЦСКА и «Балтика» получат новых вратарей.

Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках.

Генич: «Пора на Okko, ЧМ не интересует, от матча Испания – Бельгия откажусь».

В «Краснодаре» сказали, сколько времени пропустит Кордоба из-за травмы.

«Спартак» К подписал экс-игрока ЦСКА, сидевшего в СИЗО.

ЦСКА не продал Кругового в Европу.

«Краснодар» купил бразильца Кристиана.

Португалию возглавил 72-летний тренер без опыта со сборными.

Новый тренер Португалии ответил, будет ли вызывать 41-летнего Роналду.

Стало известно, сколько ЦСКА заплатит за вратаря «Балтики».

«Ахмат» заполучил форварда «Зенита».

Спартаковец Маркиньос кардинально сменил имидж.

ЧМ-2026. Испания вырвала победу над Бельгией (2:1) и вышла в полуфинал.

Известна первая полуфинальная пара ЧМ-2026.

Источник: «Бомбардир»
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