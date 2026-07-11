Генич собрался с «Матч ТВ», новый вратарь ЦСКА, новый бразилец «Краснодара», Кругового не пустили в Европу и другие новости

ЦСКА и «Балтика» получат новых вратарей.
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках.
Генич: «Пора на Okko, ЧМ не интересует, от матча Испания – Бельгия откажусь».
В «Краснодаре» сказали, сколько времени пропустит Кордоба из-за травмы.
«Спартак» К подписал экс-игрока ЦСКА, сидевшего в СИЗО.
ЦСКА не продал Кругового в Европу.
«Краснодар» купил бразильца Кристиана.
Португалию возглавил 72-летний тренер без опыта со сборными.
Новый тренер Португалии ответил, будет ли вызывать 41-летнего Роналду.
Стало известно, сколько ЦСКА заплатит за вратаря «Балтики».
«Ахмат» заполучил форварда «Зенита».
Спартаковец Маркиньос кардинально сменил имидж.
ЧМ-2026. Испания вырвала победу над Бельгией (2:1) и вышла в полуфинал.
Известна первая полуфинальная пара ЧМ-2026.