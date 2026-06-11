Стала известна позиция «Спартака» по интересу «Галатасарая» к Фернандешу

«Спартак» рассчитывает на полузащитника Жедсона Фернандеша и на данный момент не готов обсуждать его уход.
Клубу неизвестно об интересе «Галатасарая» к португальцу, о чем сообщалось ранее.
К красно-белым не обращались ни сами стамбульцы, ни представители игрока.
- 27-летний Фернандеш в минувшем сезоне провел за красно-белых 37 матчей, забил 6 голов, сделал 3 ассиста.
- Срок его контракта с московским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.
- Transfermarkt оценивае стоимость хавбека в 16 миллионов евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»