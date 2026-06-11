Стала известна позиция «Спартака» по интересу «Галатасарая» к Фернандешу

«Спартак» рассчитывает на полузащитника Жедсона Фернандеша и на данный момент не готов обсуждать его уход.

Клубу неизвестно об интересе «Галатасарая» к португальцу, о чем сообщалось ранее.

К красно-белым не обращались ни сами стамбульцы, ни представители игрока.