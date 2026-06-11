«Балтика» вернула защитника в «Зенит»

Защитник Кирилл Обонин покинул «Балтику» по истечении срока аренды.

Права на игрока принадлежат «Зениту».

«Кирилл пополнил ряды балтийцев в конце июля прошлого года. За это время в составе главной команды он провел 6 матчей в Кубке России и 8 матчей за нашу вторую команду во Второй лиге.

Благодарим Кирилла за профессионализм, ответственное отношение к делу, самоотдачу и вклад в победы «Балтики»! Желаем удачи в дальнейшей карьере! 🙏» – говорится в сообщении калининградцев.