«Балтика» вернула защитника в «Зенит»

Защитник Кирилл Обонин покинул «Балтику» по истечении срока аренды.
Права на игрока принадлежат «Зениту».
«Кирилл пополнил ряды балтийцев в конце июля прошлого года. За это время в составе главной команды он провел 6 матчей в Кубке России и 8 матчей за нашу вторую команду во Второй лиге.
Благодарим Кирилла за профессионализм, ответственное отношение к делу, самоотдачу и вклад в победы «Балтики»! Желаем удачи в дальнейшей карьере! 🙏» – говорится в сообщении калининградцев.
- 19-летний Обонин провел за «Зенит» 2 товарищеских матча в 2024 и 2025 годах.
- В РПЛ он был на скамейке запасных «Балтики» в 13 встречах, но ни разу не вышел на поле.
Источник: телеграм-канал ФК «Балтика»