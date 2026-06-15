Тимощук отреагировал на лишение себя всех званий и регалий на Украине

Тренер «Зенита», бывший игрок сборной Украины Анатолий Тимощук прокомментировал решение украинских властей лишить его всех званий.

Украинским политикам не нравится, что Тимощук работает в России.

«Понимаю, что в нынешних реалиях отношение ко мне нынешних властей моей страны не изменится. Только человека нельзя лишить того, что он заработал своим трудом и стремлением к победе на футбольном поле.

Звание заслуженного мастера спорта Украины мне вообще присвоили за победу «Зенита» в Кубке УЕФА.

И в «Шахтере», и в «Зените», и в национальной сборной отдавался футболу полностью. Лишать меня того, что было заработано за долгую карьеру, никто не имел права.

Прежде всего, тренерской лицензии, позволяющей работать в футболе.

Рад, что CAS встал на мою сторону и справедливость восторжествовала. Для меня это был вопрос чести и достоинства», – сказал Тимощук.