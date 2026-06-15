Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тимощук отреагировал на лишение себя всех званий и регалий на Украине

Тимощук отреагировал на лишение себя всех званий и регалий на Украине

Сегодня, 14:32
6

Тренер «Зенита», бывший игрок сборной Украины Анатолий Тимощук прокомментировал решение украинских властей лишить его всех званий.

Украинским политикам не нравится, что Тимощук работает в России.

«Понимаю, что в нынешних реалиях отношение ко мне нынешних властей моей страны не изменится. Только человека нельзя лишить того, что он заработал своим трудом и стремлением к победе на футбольном поле.

Звание заслуженного мастера спорта Украины мне вообще присвоили за победу «Зенита» в Кубке УЕФА.

И в «Шахтере», и в «Зените», и в национальной сборной отдавался футболу полностью. Лишать меня того, что было заработано за долгую карьеру, никто не имел права.

Прежде всего, тренерской лицензии, позволяющей работать в футболе.

Рад, что CAS встал на мою сторону и справедливость восторжествовала. Для меня это был вопрос чести и достоинства», – сказал Тимощук.

  • 47-летний тренер работает в «Зените» с марта 2017 года.
  • Он выступал за петербургский клуб в 2007-2009 и 2013-2015 годах.
  • Со сборной Украины Тимощук доходил до 1/4 финала ЧМ-2006.

Еще по теме:
В «Зените» заявили, что Соболев «выгрыз» место в основе 4
Тимощук высказался о том, что он работает на российские спецслужбы 4
Тимощук ответил на слова Кордобы про «Зенит» 44
Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Украина Зенит Тимощук Анатолий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1781524714
Браво, Тим. Особенно, про "отношение ко мне нынешних властей моей страны".
Ответить
R_a_i_n
1781526011
Иными словами послал бандерлогов на йух!
Ответить
bratskij
1781526121
Всё чётко сказал.
Ответить
Император 1
1781526617
Так и будет, пока в Киеве сидят б@н.дкр.логи, посаженные США. Где же объедкин, интересно послушать оправдания?
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
17
Игрок РПЛ – в старте Кабо-Верде на матч ЧМ-2026 против Испании
17:51
1
Испанский игрок отреагировал на 8,5-летний срок за изнасилование
17:38
2
Гном Гномыч объяснил, почему его сверстники не смотрят РПЛ
17:25
9
Фото67-летний Сарри нашел новый клуб
17:09
2
Мнение Черданцева о скандальных паузах на ЧМ-2026
16:43
15
2-кратный победитель Кубка России вошел в штаб «Челябинска»
16:33
1
Фото78-летний Адвокат прокомментировал свои слезы на матче ЧМ-2026 против Германии
16:15
1
В Бразилии разочарованы работой Анчелотти
15:57
9
Испанского игрока посадили на 8,5 лет за изнасилование
15:41
13
Все новости
Все новости
В «Ахмате» намекнули, что хотят стать чемпионами по аналогии с «Лестером»
18:30
Кирьяков дал прогноз, какое место в группе ЧМ-2026 заняла бы Россия
18:11
1
«Локомотив» продлил контракт с форвардом, которым интересовался «Спартак»
14:36
1
Тимощук отреагировал на лишение себя всех званий и регалий на Украине
14:32
6
Проспартаковский блогер дал новую информацию насчет Малкома
14:24
7
РПЛ назвали 6-й лигой в Европе
13:59
14
В «Балтике» рассказали, какие топ-клубы РПЛ интересовались Андраде, ушедшим в «Зенит»
13:37
7
Клуб, вылетевший из РПЛ, предложил снизить зарплату трем игрокам
12:52
Файзуллаев – о возвращении в ЦСКА: «Сейчас это было бы неправильным решением»
12:43
5
Игроку «Спартака» ищут варианты в Ла Лиге
11:23
22
В «Оренбурге» объяснили, почему не купили игрока «Зенита»
10:27
7
В «Оренбурге» высказались о трансфере Кокорина
08:58
3
Спартаковский инсайдер прокомментировал информацию о трансфере Малкома
00:17
8
Защитник «Зенита» может перейти в клуб Первой лиги
Вчера, 23:00
3
«Спартак» и ЦСКА поборются за игрока «Балтики»
Вчера, 22:10
3
Дугласа Сантоса признали лучшим игроком Бразилии в матче ЧМ-2026 против Марокко
Вчера, 21:47
1
Фото«Зенит» стал базовым клубом сборной Бразилии
Вчера, 21:29
12
«Зенит» сделал официальное предложение по бразильскому хавбеку
Вчера, 21:29
Владивосток приблизился к возвращению в РПЛ
Вчера, 21:18
1
В «Арсенале» ответили на вопрос о Кисляке
Вчера, 20:37
4
«Торпедо» вернуло в «Ростов» полузащитника, выступавшего за сборную России
Вчера, 19:27
Мостовой оценил вариант с переходом Малкома в «Спартак»
Вчера, 19:18
4
ЦСКА уличили в «огромной» кадровой ошибке
Вчера, 19:14
6
Кривцов высказался о борьбе «Краснодара» за титул в новом сезоне
Вчера, 19:00
3
«Динамо» рассталось с защитником
Вчера, 18:31
Фанаты «Зенита» оценили дебют Дугласа Сантоса на ЧМ
Вчера, 18:27
2
Бразильцы в восторге от игрока «Зенита»: «Как его вывезти из России?»
Вчера, 17:57
4
Мнение Камоцци о трансфере Малкома в «Спартак»
Вчера, 17:54
27
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 