Тимощук высказался о том, что он работает на российские спецслужбы

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук отреагировал на информацию о том, что подписал обязательство работать на российские спецслужбы и оформил гражданство Румынии.

«Комментировать бредовые фейки не собираюсь. Не вижу в этом смысла. Знаю, кто их распространяет. Стараюсь их не смотреть и не читать, но иногда они до меня доходят. А гражданство у меня только одно, и оно точно не румынское», – сказал Тимощук.