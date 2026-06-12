Тимощук высказался о том, что он работает на российские спецслужбы

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук отреагировал на информацию о том, что подписал обязательство работать на российские спецслужбы и оформил гражданство Румынии.
«Комментировать бредовые фейки не собираюсь. Не вижу в этом смысла. Знаю, кто их распространяет. Стараюсь их не смотреть и не читать, но иногда они до меня доходят. А гражданство у меня только одно, и оно точно не румынское», – сказал Тимощук.
- 47-летний тренер работает в «Зените» с марта 2017 года.
- Он выступал за петерургский клуб в 2007-2009 и 2013-2015 годах.
Источник: РИА «Новости»