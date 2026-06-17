Акинфеев раскрыл, почему с детства не бьет пенальти

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о случае, после которого он перестал пробивать пенальти.

«В школе ЦСКА я тоже бил пенальти, забивал, но мне это не очень нравилось. А окончательно разонравилось на турнире в Швеции, где я бил пенальти мальчику в очках.

Обычно я исполнял на силу, а тут решил на технику, в угол, и тот мальчик отбил. С того момента пенальти я больше не бил – к счастью, в первой команде ЦСКА есть кому этим заняться», – написал Акинфеев в своем блоге на Спортсе’’.