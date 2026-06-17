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Тихонов – о Дзюбе: «Для меня этого человека не существует»

17 июня, 16:10
6

Легендарный советский биатлонист Александр Тихонов отказался комментировать будущее Артема Дзюбы.

«Для меня этого человека после того, как его показали «во всей красе», не существует. Это не человек, не пример.

Что это такое? В другой стране Дзюба мог бы так всe показать, так чудить? В нашем спорте абсолютно отсутствуют правила и законы. Что хотят, то и творят, чтобы продлить карьеру.

Надо соблюдать элементарные жизненные правила, быть примером. Тихонов у нас не является примером. У нас примеры – Дзюба, Волочкова…

Я недавно поздравлял Эдика Малофеева с 84-летием. Вот вам прекрасный атлет, читает стихи… Я знаю всех легендарных футболистов: видел Боброва на поле, Льву Ивановичу Яшину бил по воротам, мы были большие друзья.

То поколение было скромным, интересным. Они говорили о дружбе, о результате. А сейчас уже не то», – сказал Тихонов.

  • Форварду в августе исполнится 38 лет.
  • Он покинул «Акрон» в связи с истечением контракта.
  • В клубе из Тольятти Дзюба провел два сезона: 52 матча, 18 голов, 12 ассистов.
  • Он стал капитаном команды и лучшим бомбардиром в ее истории.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем
Комментарии (6)
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Таврида
1781705317
Провокация. хоть бы Андрея Тихонова цитировали.
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k611
1781706942
Пишите биатлонист Тихонов
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Good_win_ФКСМ
1781709789
да этого онанюги ни для кого не существует, кроме журнаш.юх
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sochi-2013
1781758557
Ой, дебииииил! Мрази те, кто выложил «во всей красе», посмотревшие ЭТО - извращенцы, а раздувшие из ЭТОГО сенсацию и продолжающие муссировать до сих пор- это подлейшие хайпожоры. Интересно, однофамилец Андрея(иначе никому не был бы интересен), читаешь комментарии к своим " перлам"? Если да, то иди и по..ся на своем червячке. Капля совести хоть осталась?
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Интерес
1781772188
Ещё один "евролюб" нарисовался!!! Да что творят звёзды на Западе, артёмкиной физиологии и не снилось! Там просто потом надо извиниться, и тогда даже руки мыть не надо!!!
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