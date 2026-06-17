Тихонов – о Дзюбе: «Для меня этого человека не существует»

Легендарный советский биатлонист Александр Тихонов отказался комментировать будущее Артема Дзюбы.

«Для меня этого человека после того, как его показали «во всей красе», не существует. Это не человек, не пример.

Что это такое? В другой стране Дзюба мог бы так всe показать, так чудить? В нашем спорте абсолютно отсутствуют правила и законы. Что хотят, то и творят, чтобы продлить карьеру.

Надо соблюдать элементарные жизненные правила, быть примером. Тихонов у нас не является примером. У нас примеры – Дзюба, Волочкова…

Я недавно поздравлял Эдика Малофеева с 84-летием. Вот вам прекрасный атлет, читает стихи… Я знаю всех легендарных футболистов: видел Боброва на поле, Льву Ивановичу Яшину бил по воротам, мы были большие друзья.

То поколение было скромным, интересным. Они говорили о дружбе, о результате. А сейчас уже не то», – сказал Тихонов.