Клуб РПЛ сообщил, обращался ли в «Зенит» по поводу Латышонка

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о возможном переходе в команду голкипера «Зенита» Евгения Латышонка.

– Не знаю, кто о таком сообщал, но в «Зенит» мы не обращались.

– Латышонок есть в расширенных списках «Ахмата» в качестве усиления состава?

– Не буду раскрывать наши расширенные списки.

– «Ахмат» планирует трансферы во вратарскую линию этим летом?

– В «Ахмате» вратарская линия укомплектована.