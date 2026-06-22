Клуб РПЛ сообщил, обращался ли в «Зенит» по поводу Латышонка

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о возможном переходе в команду голкипера «Зенита» Евгения Латышонка.
– Не знаю, кто о таком сообщал, но в «Зенит» мы не обращались.
– Латышонок есть в расширенных списках «Ахмата» в качестве усиления состава?
– Не буду раскрывать наши расширенные списки.
– «Ахмат» планирует трансферы во вратарскую линию этим летом?
– В «Ахмате» вратарская линия укомплектована.
- 28-летний Латышонок в минувшем сезоне провел 13 матчей за «Зенит», пропустил 12 голов, провел 5 игр на ноль.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 1,5 миллиона евро.
Источник: «Спорт день за днём»