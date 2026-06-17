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Тренер РПЛ обматерил Генича

17 июня, 12:59
7

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил, что его по ходу сезона оскорбил главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев.

«Прямо во время эфира Евсеев написал мне: «Ты ***». Видимо, Вадим Валентинович устал вечером. Там касалась история того, что Гаджи Гаджиев уже не работает в махачкалинском «Динамо», его чуть-чуть отстранили.

Видимо, Евсеев не так расслышал и по старой дружбе мне написал. Я ему написал: «Успокойтесь, идите готовьте команду»», – сказал Генич на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

  • Генич комментирует футбол почти 20 лет.
  • Ранее он сам был профессиональным игроком.
  • Генич будет комментировать игры ЧМ-2026 на «Матч ТВ».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Евсеев Вадим Генич Константин
Комментарии (7)
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NewLife
1781693880
Присоединяюсь к Евсееву😄
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DMитрий
1781694254
Надо было переслать сообщение ещё одному мистеру спокойствие со словами: Анрюш, как думаешь Вадимчик прав? И получить макси комбо в один день! 🤣
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Good_win_ФКСМ
1781697888
ну, Евсеев просто озвучил то, что все и так знают... а говнич пошел дальше и как истинная прости.утка еще и придал эту частную переписку гласности, что еще раз подтверждает, какое он дер.ьмо
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алдан2014
1781699303
Ну не стыдно частную переписку выкладывать?Клоун
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acor94
1781700349
Ты х у й.
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Hector вернулся
1781706684
Гнидыч в своём репертуаре! Создаёт хайп, получил отвёртку и в кусты! Вадим молодец, в своём стиле😁
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Александр-Доброноженко-go
1781891457
Генич умён, остроумен, начитан, а Евсеев просто быдлан безграмотный.
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