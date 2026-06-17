Тренер РПЛ обматерил Генича

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил, что его по ходу сезона оскорбил главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев.

«Прямо во время эфира Евсеев написал мне: «Ты ***». Видимо, Вадим Валентинович устал вечером. Там касалась история того, что Гаджи Гаджиев уже не работает в махачкалинском «Динамо», его чуть-чуть отстранили.

Видимо, Евсеев не так расслышал и по старой дружбе мне написал. Я ему написал: «Успокойтесь, идите готовьте команду»», – сказал Генич на бусти-аккаунте Сергея Егорова.