Тренер РПЛ обматерил Генича

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил, что его по ходу сезона оскорбил главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев.
«Прямо во время эфира Евсеев написал мне: «Ты ***». Видимо, Вадим Валентинович устал вечером. Там касалась история того, что Гаджи Гаджиев уже не работает в махачкалинском «Динамо», его чуть-чуть отстранили.
Видимо, Евсеев не так расслышал и по старой дружбе мне написал. Я ему написал: «Успокойтесь, идите готовьте команду»», – сказал Генич на бусти-аккаунте Сергея Егорова.
- Генич комментирует футбол почти 20 лет.
- Ранее он сам был профессиональным игроком.
- Генич будет комментировать игры ЧМ-2026 на «Матч ТВ».
Источник: «Бомбардир»