Генич спрогнозировал появление Роналду на ЧМ-2030

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич считает, что Криштиану Роналду поучаствует и в следующем чемпионате мира.

«Думаю, Криштиану поедет на следующий ЧМ. Главным тренером сборной Португалии. Вот увидите», – написал Генич в своем телеграм-канале.

Накануне 41-летний Роналду провел последний матч на ЧМ в качестве футболиста.

Сборная Португалии вылетела от Испании на стадии 1/8 финала.

Форвард «Аль-Насра» забил 3 гола на прощальном мундиале.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе