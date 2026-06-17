Шварц ответил на вопрос о переговорах с ЦСКА

Нового главного тренера «Динамо» Сандро Шварца спросили, действительно ли он мог возглавить ЦСКА этим летом.
«Переговоры с ЦСКА? Нет, сейчас я буду говорить только про «Динамо». Не нужно думать о прошлых переговорах с другим клубом. Я сфокусирован на «Динамо», – сказал 47-летний немецкий специалист.
- Шварц подписал контракт с бело-голубыми до лета 2029 года.
- Он уже возглавлял московскую команду с 2020 по 2022 год.
- Помимо «Динамо», он работал в «Герте», «Майнце» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
Источник: Sport24