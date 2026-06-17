Шварц ответил на вопрос о переговорах с ЦСКА

Нового главного тренера «Динамо» Сандро Шварца спросили, действительно ли он мог возглавить ЦСКА этим летом.

«Переговоры с ЦСКА? Нет, сейчас я буду говорить только про «Динамо». Не нужно думать о прошлых переговорах с другим клубом. Я сфокусирован на «Динамо», – сказал 47-летний немецкий специалист.