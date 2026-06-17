Селюк высказался о переходе Тюкавина в «Зенит»

Футбольный агент Дмитрий Селюк порассуждал о возможном трансфере Константина Тюкавина из «Динамо» в «Зенит».

«Тюкавин не помешал бы «Зениту», усилил бы их. 25 миллионов [евро] – сумасшедшие деньги, но у ВТБ всe хорошо с деньгами.

Тюкавин – это символ для «Динамо», как и Батраков для «Локомотива». Вокруг таких ребят надо строить команду, как вокруг Месси в «Барселоне», как вокруг Лоськова в своe время.

Без Батракова «Локо» не попадeт в топ-5 в следующем сезоне. «Динамо», думаю, тоже не попадeт в тройку со Шварцем», – сказал Селюк.