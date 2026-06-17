Селюк прокомментировал желание Барко покинуть «Спартак»

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил ситуацию с Эсекьелем Барко в «Спартаке».

Сообщалось, что аргентинский полузащитник хочет перейти в «Индепендьенте».

«Большие клубы в Европе всегда отпускают футболистов, если те хотят уйти. Важно, чтобы игрок был мотивирован.

Если Барко куда-то не отпустят, он будет недоволен, немотивирован. Сам же «Спартак» от этого пострадает.

Я не занимаюсь латиносами как раз потому, что они едут в РПЛ, когда никому не нужны, получают здесь большие деньги.

Как только есть предложение, они сразу забывают, кто им помог. Они собирают манатки и прощаются», – сказал Селюк.