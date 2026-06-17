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Селюк прокомментировал желание Барко покинуть «Спартак»

17 июня, 17:26
8

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил ситуацию с Эсекьелем Барко в «Спартаке».

Сообщалось, что аргентинский полузащитник хочет перейти в «Индепендьенте».

«Большие клубы в Европе всегда отпускают футболистов, если те хотят уйти. Важно, чтобы игрок был мотивирован.

Если Барко куда-то не отпустят, он будет недоволен, немотивирован. Сам же «Спартак» от этого пострадает.

Я не занимаюсь латиносами как раз потому, что они едут в РПЛ, когда никому не нужны, получают здесь большие деньги.

Как только есть предложение, они сразу забывают, кто им помог. Они собирают манатки и прощаются», – сказал Селюк.

  • В сезоне-2025/26 Барко забил 8 голов и сделал 9 ассистов в 37 матчах.
  • Его контракт со «Спартаком» истекает через год.
  • Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Индепендьенте Барко Эсекьель Селюк Дмитрий
Комментарии (8)
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Литейный 4 (returned)
1781708260
Надоело Барко быть лузером без трофеев. Породию кубка не берём в расчёт. Там можно трижды проиграть и всё равно его выиграть. Ну смех один. Стыдно за спартак- антинародный судейский позор Росси. Гыгыгы
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oyabun
1781708989
Обойдёмся без твоих дурацких советов. Барко здесь не из благотворительности играет, а за очень приличные деньги. Так что ностальгические хотелки это пожалуйста, вне работы.
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NewLife
1781713956
Скажи, кто тебя мотивировал вдруг пукнуть такой херней.
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alefreddy
1781763792
будем надеяться на лучшее
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andr45
1781765477
«Сообщалось, что аргентинский полузащитник хочет перейти в «Индепендьенте». И, кем же сообщалось? Прохиндеем Селюком, вздорной жирной бабкой Гурцкой, алкашом Карповым?) Они все поочередно интервью у Барко брали или он делал обзвон всех газпромовских щелкоперов и експертов?) «Аргентинский полузащитник московского «Спартака» Эсекьэль Барко заявил о своем желании выступать за российский клуб на протяжении еще многих сезонов. Об этом футболист рассказал в интервью агентству ТАСС. Игрок подчеркнул, что очень счастлив в Москве, и назвал вчерашний день крайне важным для себя, выразив надежду на долгое продолжение карьеры в составе красно-белых. Ранее сообщалось, что накануне «Спартак» стал обладателем Кубка России.» «КП Спорт» 25.05.2026
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