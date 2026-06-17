Галактионов прояснил будущее Батракова в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что сейчас нет смысла обсуждать продажу Алексея Батракова, поскольку по трансферу полузащитника не было ни одного официального предложения.
– Были новости, что «ПСЖ» отказался от трансфера Батракова. Не переживаете, что это скажется на его эмоциональном состоянии?
– Неоднократно говорил, что готов обсуждать только конкретику и факты.
Насколько мне известно, в клубе не было официальных предложений и переговоров.
Поэтому слухи мне комментировать сложно.
- 20-летний Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»