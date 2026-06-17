Галактионов прояснил будущее Батракова в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что сейчас нет смысла обсуждать продажу Алексея Батракова, поскольку по трансферу полузащитника не было ни одного официального предложения.

– Были новости, что «ПСЖ» отказался от трансфера Батракова. Не переживаете, что это скажется на его эмоциональном состоянии?

– Неоднократно говорил, что готов обсуждать только конкретику и факты.

Насколько мне известно, в клубе не было официальных предложений и переговоров.

Поэтому слухи мне комментировать сложно.