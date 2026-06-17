Прогноз Мостового, сможет ли Роналду сыграть лучше Месси на ЧМ-2026

Александр Мостовой рассказал о своих ожиданиях от выступлений Криштиану Роналду и Лионеля Месси на стартовавшем чемпионате мира.
«Хочу, чтобы Роналду выстрелил на ЧМ‑2026 так же, как Месси, но ему вряд ли это удастся. Хотелось бы, но сомневаюсь.
В числе моих фаворитов на чемпионате мира как раз сборные Аргентины и Португалии. У португальцев очень сильная середина поля», – заявил Мостовой.
- Аргентина в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026 разгромила Алжир – 3:0. Месси оформил хет-трик.
- Португалия стартовала с ничьей в матче с ДР Конго – 1:1. Роналду провел на поле всю игру и не отметился голевыми действиями.
Источник: «Матч ТВ»