Прогноз Мостового, сможет ли Роналду сыграть лучше Месси на ЧМ-2026

Александр Мостовой рассказал о своих ожиданиях от выступлений Криштиану Роналду и Лионеля Месси на стартовавшем чемпионате мира.

«Хочу, чтобы Роналду выстрелил на ЧМ‑2026 так же, как Месси, но ему вряд ли это удастся. Хотелось бы, но сомневаюсь.

В числе моих фаворитов на чемпионате мира как раз сборные Аргентины и Португалии. У португальцев очень сильная середина поля», – заявил Мостовой.