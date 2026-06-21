Мостовой предложил экспертную помощь Гному Гномычу

Бывший спартаковец Александр Мостовой готов помочь фигуристу, сыну Евгения Плющенко Александру по прозвищу Гном Гномыч.

Ранее 13-летний фигурист Плющенко, прогнозируя свою футбольную карьеру, сказал: «Дошел бы до РПЛ, если бы занимался с ранних лет в хороших академиях. В «Локо», ЦСКА из тебя по-любому что-то получится сделать».

«Конечно, помогу Александру, сыну Евгения Плющенко, если он обратится ко мне за футбольным советом. Здорово, когда молодежь играет в футбол, хочет в нем разбираться. Готов помочь!» – отреагировал Мостовой.