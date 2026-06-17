«Локомотив» продлил контракт с основным защитником

Бразильский центральный защитник Лукас Фассон останется в «Локомотиве».
Стороны продлили контракт на четыре года – до лета 2030-го.
Предыдущий договор истекал через две недели.
- 25-летний Фассон выступает за «Локо» с лета 2022 года.
- Его статистика: 78 матчей, 3 гола, 4 ассиста.
- Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.
- Сообщалось, что бразильцу удвоят зарплату – до 8 миллионов рублей в месяц.
- В перспективе Фассон планирует получить российское гражданство.
Источник: телеграм-канал «Локомотива»