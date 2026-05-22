Легионер «Локомотива» продлит контракт с удвоением зарплаты

Лукас Фассон продлит контракт с «Локомотивом».
Защитник подпишет новое соглашение с московским клубом с удвоением зарплаты.
Ранее он зарабатывал 4 миллиона рублей в месяц, а теперь будет получать 8.
- Фассон выступает за «Локо» с 2022 года.
- Его статистика: 77 матчей, 3 гола, 4 ассиста.
- Сообщалось, что легионером железнодорожников интересовались ЦСКА, «Краснодар», «Комо», «Црвена Звезда», «Ботафого», «Интернасьонал», «Флуминенсе», «Палмейрас», «Сан-Паулу» и «Васко да Гама».
Источник: «Чемпионат»