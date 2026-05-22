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Легионер «Локомотива» продлит контракт с удвоением зарплаты

22 мая, 12:36
3

Лукас Фассон продлит контракт с «Локомотивом».

Защитник подпишет новое соглашение с московским клубом с удвоением зарплаты.

Ранее он зарабатывал 4 миллиона рублей в месяц, а теперь будет получать 8.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Фассон Лукас
Комментарии (3)
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Император 1
1779442812
Значит у Локомотива всё-таки есть деньги
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Shtthfckup
1779559681
Жесть, менеджмент пробивает очередное дно. Я думал хуже Смородской быть не может, но ошибся
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