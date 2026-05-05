Итальянский клуб хочет забрать основного игрока «Локомотива»

«Комо» заинтересован в подписании защитника «Локомотива» Лукаса Фассона.
Срок контракта бразильца с российским клубом истекает 30 июня. Фассон интересен и другим командам Серии A, поскольку у него есть итальянский паспорт.
Ранее «Локомотив» предложил защитнику новый контракт, но игрок заинтересован в переходе в одну из ведущих европейских лиг.
- 24-летний Фассон в этом сезоне провел за красно-зеленых 32 матча, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
- «Локомотив» купил бразильца у «Атлетико Паранаэнсе» в июле 2022 года за 3 миллиона евро без учета бонусов.
