Итальянский клуб хочет забрать основного игрока «Локомотива»

«Комо» заинтересован в подписании защитника «Локомотива» Лукаса Фассона.

Срок контракта бразильца с российским клубом истекает 30 июня. Фассон интересен и другим командам Серии A, поскольку у него есть итальянский паспорт.

Ранее «Локомотив» предложил защитнику новый контракт, но игрок заинтересован в переходе в одну из ведущих европейских лиг.