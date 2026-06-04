Тюкавина позвали в «Зенит» во время забега в Петербурге

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о разговоре с болельщиком в Санкт-Петербурге.

«Принял ранним утром участие в забеге в Петербурге. Провел разминку для участников – их было больше 2,5 тысяч – вместе с динамовской Лабубу.

Погода классная, все отлично. У «Динамо» есть беговой клуб «Динамо» бежит» – теперь я, видимо, его амбассадор.

Что запомнилось во время забега? Было смешно, что один мужик рядом со мной бежал и кричал: «Костя, давай в «Зенит», – заявил Тюкавин.