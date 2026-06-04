Гурцкая прояснил ситуацию с трансфером Сперцяна в Саудовскую Аравию

Футбольный агент Тимур Гурцкая опроверг информацию о согласии «Краснодара» отпустить Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли».
Сообщалось, что на Ближнем Востоке полузащитнику предлагают до 10 миллионов евро в год.
– Ты сообщил об уходе Сперцяна из «Краснодара». Близком уходе.
– Нет, возможном. Смотри, я хочу еще раз уточнить – я сказал, что есть предложение из Саудовской Аравии, которое финансово полностью устраивает Эдика, и дальше, учитывая, что нет суммы отступных, как у Батракова, где проще все, надо будет договариваться с «Краснодаром».
Учитывая, что Сергей Николаевич [Галицкий] пока не очень хочет все это сделать, он будет максимально все это стараться тянуть. Но все будет зависеть от позиции Эдика.
- Рыночная стоимость Сперцяна – 25 миллионов евро.
- В сезоне-2025/26 хавбек забил 14 голов и сделал 18 ассистов в 42 матчах.
- У него контракт с «Краснодаром» до 30 июня 2029 года.
Источник: ютуб-канал Fonbet