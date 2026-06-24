Пономарев – об экс-игроке ЦСКА на ЧМ-2026: «Это вообще цирк»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился впечатлениями от матча второго тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Португалии и Узбекистана.

Португальцы разгромили соперника со счетом 5:0.

Дубль оформил 41-летний Криштиану Роналду.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Узбекистан очень слаб – во всех линиях. Там играет наш Файзуллаев – это вообще цирк. Как его только в ЦСКА так долго держали.

А португальцы выдали хорошую игру, и Роналду великолепно себя почувствовал – акклиматизировался.

В предыдущих матчах он стоял на поле, а здесь работал, открывался, отдавал пасы – раскрылся в полную силу, как в лучшие годы. Молодец», – сказал Пономарев.