Пономарев – об экс-игроке ЦСКА на ЧМ-2026: «Это вообще цирк»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился впечатлениями от матча второго тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Португалии и Узбекистана.
- Португальцы разгромили соперника со счетом 5:0.
- Дубль оформил 41-летний Криштиану Роналду.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
«Узбекистан очень слаб – во всех линиях. Там играет наш Файзуллаев – это вообще цирк. Как его только в ЦСКА так долго держали.
А португальцы выдали хорошую игру, и Роналду великолепно себя почувствовал – акклиматизировался.
В предыдущих матчах он стоял на поле, а здесь работал, открывался, отдавал пасы – раскрылся в полную силу, как в лучшие годы. Молодец», – сказал Пономарев.
Источник: «Советский спорт»