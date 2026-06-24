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  • Глушенков ответил на претензии по поводу отложенного юбилея «Зенита»

Глушенков ответил на претензии по поводу отложенного юбилея «Зенита»

Вчера, 16:59
11

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков не видит противоречий в том, что сине-бело-голубые считают юбилейным прошедший сезон-2025/26, хотя 100 лет петербургскому клубу исполнилось 25 мая 2025 года.

– Недоброжелатели вас троллили, что клуб перенес столетие. Как ты на это реагировал?

– Да по барабану, если честно. Это не отложенное столетие, как кто-то говорит или не понимает.

Насколько я понимаю, клуб изначально закладывал программу столетия на весь свой сотый год: выставка, документальный фильм, мероприятия в городе, шеврон и другие вещи – это наше право.

А если посчитать, то сезон нашего столетия действительно только что завершился 25 мая, когда «Зениту» исполнился 101, и мы вступили в свой новый век.

– Может быть. Но выглядело так, что в клубе не умеют проигрывать.

– Мне кажется, в вопросе столетия все логично. Все правильно посчитали.

  • Сезон-2024/25 «Зенит» завершил без трофеев.
  • В сезоне-2025/26 им удалось стать чемпионами России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим
Комментарии (11)
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evgevg13
1782314277
Да по барабану, праздник каждый день
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Юбиляр
1782314551
Правильно говоришь - столетие можно до следующего юбилея праздновать!!!🤣
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Айболид
1782315118
Всякая вонь орала ,что перенесут празднование на 2026 , но после 25-го мая их чего-то не слышно . Выдохлись наверно (совести признаться , что были неправы , они у себя не найдут ). Один е.б.е.л.е.й. по инерции повизгивает .
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andr45
1782315410
ГЛУШЕНКОВ «Все правильно посчитали» «Глушенков, сколько будет дважды два?» «А сколько надо?» СПРАВОЧНО: ПУТИН 25.05.2025 «Поздравляю вас со знаменательным юбилеем — 100-летием футбольного клуба «Зенит».
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Fju-2
1782315836
По такой логике, сразу после создания клуба и до его первого дня рождения шёл нулевой сезон. 🥂🎁🎈
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...уефан
1782317458
..."А была ли Русь до прихода Газпрома на земли славянские?" - бакланы сомневаются. Ну, и Глушенков вместе с ними...
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Alexander.saf
1782317501
ЗПРФ
Ответить
Император 1
1782319861
Это до сих пор кому-то интересно?
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