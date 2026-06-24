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  • Мостовой назвал форварда РПЛ, способного усилить «Спартак»

Мостовой назвал форварда РПЛ, способного усилить «Спартак»

Вчера, 20:42
4

Александр Мостовой одобрил интерес «Спартака» к нападающему «Рубина» Мирлинду Даку.

«Переход Даку, конечно, может усилить «Спартак». Он один из лучших нападающих нашего чемпионата.

Думаю, после Кордобы он однозначно в тройке. Так что если «Спартак» его приобретeт, будет огромный плюс», – сказал Мостовой.

  • 28-летний Даку в минувшем сезоне провел за «Рубин» 29 матчей, забил 11 голов, сделал 1 ассист.
  • Срок его контракта с казанцами рассчитан до середины 2029 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость албанца в 9 миллионов евро.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Рубин Даку Мирлинд Мостовой Александр
Комментарии (4)
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FCSpartakM
1782325315
Продадут Угальде, будет в старте Ливай. Не вижу проблем.
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IVANRUS777
1782326619
Нападающий может и неплохой, но как он с Бабичем будет в одной команде играть зная его отношение к сербам? Если переход действительно состоится, то с Даку нужно серьёзно обговорить такие моменты, чтобы потом в раздевалке не было конфликтов, которые переносились бы в итоге на футбольное поле. Не просто так его столько времени никто не купил из клубов 1й 5ки РПЛ. Да и в Спартак скорее всего он не перейдёт. Атмосфера и микроклимат внутри команды это очень важный фактор, а Даку не факт, что вольётся в коллектив.
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zigbert
1782369039
Нападающий высокого уровня.может ли прижиться в Спартаке-вопрос открытый.
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