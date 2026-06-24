Мостовой назвал форварда РПЛ, способного усилить «Спартак»

Александр Мостовой одобрил интерес «Спартака» к нападающему «Рубина» Мирлинду Даку.

«Переход Даку, конечно, может усилить «Спартак». Он один из лучших нападающих нашего чемпионата.

Думаю, после Кордобы он однозначно в тройке. Так что если «Спартак» его приобретeт, будет огромный плюс», – сказал Мостовой.