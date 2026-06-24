Мостовой назвал форварда РПЛ, способного усилить «Спартак»

Александр Мостовой одобрил интерес «Спартака» к нападающему «Рубина» Мирлинду Даку.
«Переход Даку, конечно, может усилить «Спартак». Он один из лучших нападающих нашего чемпионата.
Думаю, после Кордобы он однозначно в тройке. Так что если «Спартак» его приобретeт, будет огромный плюс», – сказал Мостовой.
- 28-летний Даку в минувшем сезоне провел за «Рубин» 29 матчей, забил 11 голов, сделал 1 ассист.
- Срок его контракта с казанцами рассчитан до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость албанца в 9 миллионов евро.
Источник: Metaratings