Известно время начала суперкубкового матча «Зенит» – «Спартак»

Пресс-служба OLIMPBET Суперкубка России обнародовала время начала матча между «Зенитом» и «Спартаком».

Встреча стартует 18 июля в 19:30 по московскому времени. Игра состоится на стадионе «Нижний Новгород».

Прямая трансляция – на «Матч ТВ».

За трофей поборются действующий чемпион РПЛ «Зенит» и обладатель FONBET Кубка России «Спартак».