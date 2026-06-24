Известно время начала суперкубкового матча «Зенит» – «Спартак»

Пресс-служба OLIMPBET Суперкубка России обнародовала время начала матча между «Зенитом» и «Спартаком».
Встреча стартует 18 июля в 19:30 по московскому времени. Игра состоится на стадионе «Нижний Новгород».
Прямая трансляция – на «Матч ТВ».
За трофей поборются действующий чемпион РПЛ «Зенит» и обладатель FONBET Кубка России «Спартак».
- Год назад Суперкубок России завоевал ЦСКА, обыгравший «Краснодар» со счетом 1:0. Это последний трофей ЦСКА.
- «Зенит» выиграл минувший чемпионат России, несмотря на то что на протяжении большей части сезона в турнирной таблице лидировал «Краснодар».
- «Спартак» 24 мая в кубковом суперфинале победил в «Лужниках» «Краснодар» в серии пенальти.