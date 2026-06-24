Джикия подписал контракт с новым клубом

«Локомотив» объявил о трансфере свободного агента Георгия Джикии.

Он вернулся в родной клуб.

«Соглашение с 32-летним защитником, который находился в статусе свободного агента, рассчитано до июня 2027 года.

Джикия – воспитанник академии «Локо», однако за основу так и не дебютировал, несколько лет играл за вторую команду клуба.

С возвращением в «Локо», Георгий», – написали москвичи.