Джикия подписал контракт с новым клубом

«Локомотив» объявил о трансфере свободного агента Георгия Джикии.
Он вернулся в родной клуб.
«Соглашение с 32-летним защитником, который находился в статусе свободного агента, рассчитано до июня 2027 года.
Джикия – воспитанник академии «Локо», однако за основу так и не дебютировал, несколько лет играл за вторую команду клуба.
С возвращением в «Локо», Георгий», – написали москвичи.
- Накануне Джикия расторг контракт с «Антальяспором».
- Экс-капитан «Спартака» перешел в «Антальяспор» летом 2025 года из «Химок».
- Он забил 2 гола в 17 матчах.
Источник: телеграм-канал «Локомотива»