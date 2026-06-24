Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джикия подписал контракт с новым клубом

Вчера, 12:56
5

«Локомотив» объявил о трансфере свободного агента Георгия Джикии.

Он вернулся в родной клуб.

«Соглашение с 32-летним защитником, который находился в статусе свободного агента, рассчитано до июня 2027 года.

Джикия – воспитанник академии «Локо», однако за основу так и не дебютировал, несколько лет играл за вторую команду клуба.

С возвращением в «Локо», Георгий», – написали москвичи.

  • Накануне Джикия расторг контракт с «Антальяспором».
  • Экс-капитан «Спартака» перешел в «Антальяспор» летом 2025 года из «Химок».
  • Он забил 2 гола в 17 матчах.

Еще по теме:
Подробности трансфера Джикии в «Локомотив» 4
Джикия расторг контракт с турецким клубом 1
Известен новый клуб Джикии 2
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Трансферы Локомотив Джикия Георгий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1782297279
Лучше бы 10 молодых взяли и даже больше получилось бы и наверняка кто то бы раскрылся!Я про зарплату. Джикия это дно не поворотливый , без скорости , без игры головой и низкорослый типа защитник.
Ответить
Паровозов
1782300973
Денег нет но вы держитесь. Расстраивает Ротенберг своими трансферами, там кстати Смолов и Кокорин свободные агенты...
Ответить
Инсаров
1782317168
Успехов в новом (старом) клубе воспитаннику академии "Локомотива".
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
65
Неймар назвал главного игрока сборной Бразилии
21:18
Ташуев: «Мы не нищеброды, чтобы радоваться допуску сборных России до 15 лет»
21:11
1
«Зенит» нацелился на защитника с 2 матчами за сборную Бразилии
20:42
1
Дюков прокомментировал ослабление санкций ФИФА в отношении российского футбола
20:16
3
Мостовой восхитился игроком сборной Бразилии: «Разрывает европейский футбол»
19:57
1
ВидеоСоболев врезался в стойку на тренировке «Зенита»
19:45
9
Пономарев – о новичке «Локомотива»: «Взяли пассажира, совсем не соображают, что ли?»
19:29
5
«Зенит» предложил бразильцу увеличение зарплаты в 2,5 раза
18:51
10
«Реал» вернул Паса из «Комо» за 9 миллионов и предложил итальянскому клубу купить его за 60 миллионов
18:41
1
Все новости
Все новости
ВидеоСоболев врезался в стойку на тренировке «Зенита»
19:45
9
Пономарев – о новичке «Локомотива»: «Взяли пассажира, совсем не соображают, что ли?»
19:29
5
«Пари НН» продал вингера, которым интересовались «Спартак», «Краснодар» и «Балтика»
19:11
1
«Зенит» предложил бразильцу увеличение зарплаты в 2,5 раза
18:51
10
«Ахмат» объявил о трансфере игрока «Ростова»
18:23
5
ВидеоСтало известно, как накажут Жиркова за драку в любительском матче
17:17
6
Реакция Губерниева на ослабление санкций ФИФА в отношении российского футбола
16:46
1
Видео«Я экспонат, ты мой фанат»: Дзюба станцевал под песню Mia Boyka
16:17
16
«Очередной привет хейтерам»: агент Макарова подтвердил переход в клуб РПЛ
15:54
7
В Госдуме отреагировали на допуск сборной России U15 до ЧМ
15:38
3
ЦСКА и «Локомотив» интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
15:25
«Крылья Советов» объявили о продлении контракта с легионером
15:12
ВидеоЖирков подрался в любительском матче
14:56
18
Мостовой высказался о перспективах 37-летнего Дзюбы найти новую команду в РПЛ
14:30
1
Фото«Динамо» интересовалось вингером из испанского клуба
14:00
СпецпроектКто из этих легионеров забивал на ЧМ в качестве игрока РПЛ? Новый тест от «Бомбардира»
13:50
1
ВидеоСоболев пошутил над Венделом, вернувшимся в «Зенит»: «Сначала в кассу давай»
13:31
9
Потенциал Кокорина оценили на уровне «Барселоны»
13:10
2
13 игроков проверили на допинг у «Спартака» в этом году, у «Зенита» – 0
12:48
41
На игрока «Зенита» подписалось больше 1,5 миллиона подписчиков после матча ЧМ-2026
12:39
5
Назван клуб РПЛ, который готов подписать Дзюбу
12:27
5
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
11:57
«Спартак» определился с суммой, за которую готов продать Угальде
11:16
3
Глушенков: «Деньги меня не сломали и не испортили»
10:37
6
ФотоЭкс-спартаковец Лайкин определился с клубом на следующий сезон
08:48
1
Губерниев прокомментировал переход Джикии в «Локомотив»
01:25
5
«Рубин» сделал предложение по аргентинскому вингеру
00:57
1
Коваленко объяснил, почему выбрал «Локомотив»
00:42
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 