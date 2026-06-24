Мостовой одним словом описал дубль Роналду в ворота Узбекистана

Александр Мостовой восхищен игрой нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду против Узбекистана.

Португалия разгромила Узбекистан со счетом 5:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026.

41-летний Роналду оформил дубль, отличившись на 6-й и 39-й минутах.

Он стал первым футболистом в истории с голами на шести разных чемпионатах мира.

«То, что делает Роналду, – просто фантастика! В 41 год бить рекорды – это нужно постараться.

Я признаю его талант, но для меня Месси по-футбольному ближе.

Я сильно уважаю Роналду – это потрясающий игрок. Не каждому дано играть до такого возраста, как у него и Месси. Давайте просто наслаждаться игрой этих двух великих футболистов», – сказал Мостовой.