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  • Мостовой одним словом описал дубль Роналду в ворота Узбекистана

Мостовой одним словом описал дубль Роналду в ворота Узбекистана

24 июня, 09:58
10

Александр Мостовой восхищен игрой нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду против Узбекистана.

  • Португалия разгромила Узбекистан со счетом 5:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026.
  • 41-летний Роналду оформил дубль, отличившись на 6-й и 39-й минутах.
  • Он стал первым футболистом в истории с голами на шести разных чемпионатах мира.

«То, что делает Роналду, – просто фантастика! В 41 год бить рекорды – это нужно постараться.

Я признаю его талант, но для меня Месси по-футбольному ближе.

Я сильно уважаю Роналду – это потрясающий игрок. Не каждому дано играть до такого возраста, как у него и Месси. Давайте просто наслаждаться игрой этих двух великих футболистов», – сказал Мостовой.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Аль-Наср Узбекистан Португалия Роналду Криштиану Мостовой Александр
Комментарии (10)
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ZAITZEFF2011
1782284959
Не может футболист быть по настоящему быть великим без победы в чемпионате мира. Так и будет дальше и никто этого уже не изменит. Месси лучший.
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Cleaner
1782289927
А если бы сборная Португалии играла бы с Пари НН или с Акроном, Роналду, может быть, и хет-трик смог сделать! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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zlobny_zenitos
1782292969
Реально не понимаю, то все те же люди говорят, что он дрова...потом говорят гений...А что гений? Играли с кем? (при всем уважении к Узбекистану)... Выйдут из группы, но в первом же серьезном матче будет "давай досвидания"...
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odessakmv
1782293129
все это говорит только о количестве проходных матчей на ЧМ. на прежних турнирах в 16 или 24 команды, его бы на поле даже не заметили бы....
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