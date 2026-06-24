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Опубликован весь календарь РПЛ на сезон-2026/27

Вчера, 18:13
10

Российская Премьер-лига обнародовала полную версию календаря на новый сезон.

Он стартует 24 июля, уходит на зимнюю паузу 7 декабря, возвращается 26 февраля, завершается 29 мая.

1-й тур (24-27 июля)

«Динамо» – «Крылья Советов»

«Спартак» – «Родина»

«Оренбург» – «Ростов»

«Локомотив» – «Ахмат»

ЦСКА – «Балтика»

«Рубин» – «Краснодар»

«Акрон» – «Зенит»

«Факел» – «Динамо Мх»

2-й тур (31 июля – 3 августа)

«Динамо Мх» – «Локомотив»

«Балтика» – «Динамо»

«Оренбург» – «Зенит»

«Краснодар» – «Факел»

«Ахмат» – «Спартак»

ЦСКА – «Крылья Советов»

«Родина» – «Ростов»

«Акрон» – «Рубин»

3-й тур (7-10 августа)

«Динамо» – «Динамо Мх»

«Спартак» – «Краснодар»

«Крылья Советов» – «Балтика»

«Ростов» – ЦСКА

«Локомотив» – «Акрон»

«Рубин» – «Оренбург»

«Зенит» – «Родина»

«Факел» – «Ахмат»

4-й тур (14-17 августа)

«Крылья Советов» – «Динамо Мх»

«Ростов»«Рубин»

«Балтика» – «Спартак»

«Оренбург» – «Локомотив»

«Краснодар» – «Ахмат»

ЦСКА – «Факел»

«Родина» – «Акрон»

«Зенит» – «Динамо»

5-й тур (21-24 августа)

«Динамо» – «Родина»

«Спартак» – «Зенит»

«Динамо Мх» – «Краснодар»

«Балтика» – «Рубин»

«Ахмат» – «Ростов»

ЦСКА – «Локомотив»

«Акрон» – «Крылья Советов»

«Факел» – «Оренбург»

6-й тур (28-31 августа)

«Спартак» – «Оренбург»

«Локомотив» – «Динамо»

«Краснодар» – «Ростов»

«Ахмат» – «Крылья Советов»

«Родина» – «Балтика»

«Рубин» – «Динамо Мх»

«Акрон» – ЦСКА

«Факел» – «Зенит»

7-й тур (4-7 сентября)

«Динамо» – «Спартак»

«Крылья Советов» – «Краснодар»

«Динамо Мх» – «Родина»

«Ростов» – «Факел»

«Балтика» – «Локомотив»

«Оренбург» – «Акрон»

«Рубин» – «Ахмат»

«Зенит» – ЦСКА

8-й тур (11-14 сентября)

«Динамо» – «Оренбург»

«Спартак» – «Ростов»

«Крылья Советов» – «Родина»

«Краснодар» – «Акрон»

«Ахмат» – «Динамо Мх»

ЦСКА – «Рубин»

«Зенит» – «Локомотив»

«Факел» – «Балтика»

9-й тур (15-17 сентября)

«Спартак» – «Факел»

«Динамо Мх» – ЦСКА

«Ростов» – «Динамо»

«Балтика» – «Зенит»

«Оренбург» – «Краснодар»

«Локомотив» – «Крылья Советов»

«Родина» – «Рубин»

«Акрон» – «Ахмат»

Международная пауза

10-й тур (9-12 октября)

«Крылья Советов» – «Спартак»

«Ростов» – «Акрон»

«Оренбург» – «Динамо Мх»

«Краснодар» – «Зенит»

«Ахмат» – «Балтика»

ЦСКА – «Родина»

«Рубин» – «Динамо»

«Факел» – «Локомотив»

11-й тур (16-19 октября)

«Динамо» – ЦСКА

«Спартак» – «Рубин»

«Крылья Советов» – «Факел»

«Динамо Мх» – «Акрон»

«Балтика» – «Ростов»

«Локомотив» – «Краснодар»

«Родина» – «Оренбург»

«Зенит» – «Ахмат»

12-й тур (23-26 октября)

«Ростов» – «Локомотив»

«Краснодар» – «Балтика»

«Ахмат» – «Оренбург»

ЦСКА – «Спартак»

«Рубин» – «Крылья Советов»

«Акрон» – «Динамо»

«Зенит» – «Динамо Мх»

«Факел» – «Родина»

13-й тур (30 октября – 2 ноября)

«Динамо» – «Ахмат»

«Крылья Советов» – «Зенит»

«Динамо Мх» – «Ростов»

«Балтика» – «Акрон»

«Оренбург» – ЦСКА

«Локомотив» – «Спартак»

«Родина» – «Краснодар»

«Рубин» – «Факел»

14-й тур (6-8 ноября)

«Спартак» – «Акрон»

«Крылья Советов» – «Оренбург»

«Балтика» – «Динамо Мх»

«Локомотив» – «Рубин»

«Краснодар» – ЦСКА

«Ахмат» – «Родина»

«Зенит» – «Ростов»

«Факел» – «Динамо»

Международная пауза

15-й тур (20-23 ноября)

«Динамо» – «Краснодар»

«Динамо Мх» – «Спартак»

«Ростов» – «Крылья Советов»

«Оренбург» – «Балтика»

ЦСКА – «Ахмат»

«Родина» – «Локомотив»

«Рубин» – «Зенит»

«Акрон» – «Факел»

16-й тур (27-30 ноября)

«Крылья Советов» – «Динамо»

«Ростов» – «Краснодар»

«Балтика» – «Ахмат»

«Оренбург» – «Родина»

«Локомотив» – «Динамо Мх»

ЦСКА – «Зенит»

«Рубин» – «Акрон»

«Факел» – «Спартак»

17-й тур (4-7 декабря)

«Спартак» – «Динамо»

«Динамо Мх» – «Крылья Советов»

«Краснодар» – «Рубин»

«Ахмат» – «Локомотив»

«Родина» – ЦСКА

«Акрон» – «Оренбург»

«Зенит» – «Балтика»

«Факел» – «Ростов»

Зимняя пауза

18-й тур (26 февраля – 1 марта)

«Динамо» – «Рубин»

«Крылья Советов» – «Локомотив»

«Динамо Мх» – «Оренбург»

«Балтика» – «Родина»

«Краснодар» – «Спартак»

«Ахмат» – «Акрон»

ЦСКА – «Ростов»

«Зенит» – «Факел»

19-й тур (5-8 марта)

«Динамо Мх» – «Факел»

«Ростов» – «Балтика»

«Локомотив» – ЦСКА

«Краснодар» – «Крылья Советов»

«Ахмат» – «Рубин»

«Родина» – «Динамо»

«Акрон» – «Спартак»

«Зенит» – «Оренбург»

20-й тур (12-15 марта)

«Динамо» – «Локомотив»

«Спартак» – «Ахмат»

«Балтика» – «Краснодар»

«Оренбург» – «Крылья Советов»

«Родина» – «Зенит»

«Рубин» – «Ростов»

«Акрон» – «Динамо Мх»

«Факел» – ЦСКА

21-й тур (19-21 марта)

«Крылья Советов» – «Ахмат»

«Динамо Мх» – Балтика»

«Ростов» – «Родина»

«Локомотив» – «Факел»

«Краснодар» – «Динамо»

ЦСКА – «Оренбург»

«Рубин» – «Спартак»

«Зенит» – «Акрон»

Международная пауза

22-й тур (2-5 апреля)

«Динамо» – «Балтика»

«Спартак» – «Динамо Мх»

«Ростов» – «Зенит»

«Оренбург» – «Рубин»

«Ахмат» – «Факел»

ЦСКА – «Краснодар»

«Родина» – «Крылья Советов»

«Акрон» – «Локомотив»

23-й тур (9-12 апреля)

«Крылья Советов» – «Ростов»

«Динамо Мх» – «Рубин»

«Балтика» – ЦСКА

«Оренбург» – «Спартак»

«Локомотив» – «Зенит»

«Краснодар» – «Родина»

«Ахмат» – «Динамо»

«Факел» – «Акрон»

24-й тур (16-19 апреля)

«Динамо» – «Факел»

«Спартак» – ЦСКА

«Ростов» – «Ахмат»

«Локомотив» – «Оренбург»

«Родина» – «Динамо Мх»

«Рубин» – «Балтика»

«Акрон» – «Краснодар»

«Зенит» – «Крылья Советов»

25-й тур (23-26 апреля)

«Балтика» – «Крылья Советов»

«Оренбург» – «Факел»

«Краснодар» – «Динамо Мх»

«Ахмат» – «Зенит»

ЦСКА – «Динамо»

«Родина» – «Спартак»

«Рубин» – «Локомотив»

«Акрон» – «Ростов»

26-й тур (30 апреля – 3 мая)

«Динамо» – «Акрон»

«Спартак» – «Балтика»

«Крылья Советов» – ЦСКА

«Динамо Мх» – «Ахмат»

«Ростов» – «Оренбург»

«Локомотив» – «Родина»

«Зенит» – «Краснодар»

«Факел» – «Рубин»

27-й тур (7-10 мая)

«Динамо» – «Ростов»

«Спартак» – «Локомотив»

«Крылья Советов» – «Рубин»

«Динамо Мх» – «Зенит»

«Балтика» – «Факел»

«Краснодар» – «Оренбург»

ЦСКА – «Акрон»

«Родина» – «Ахмат»

28-й тур (14-17 мая)

«Ростов» – «Динамо Мх»

«Оренбург» – «Динамо»

«Локомотив» – «Балтика»

«Ахмат» – «Краснодар»

«Рубин» – ЦСКА

«Акрон» – «Родина»

«Зенит» – «Спартак»

«Факел» – «Крылья Советов»

29-й тур (21-24 мая)

«Динамо» – «Зенит»

«Спартак» – «Крылья Советов»

«Оренбург» – «Ахмат»

«Локомотив» – «Ростов»

ЦСКА – «Динамо Мх»

«Рубин» – «Родина»

«Акрон» – «Балтика»

«Факел» – «Краснодар»

30-й тур (29 мая)

«Крылья Советов» – «Акрон»

«Динамо Мх» – «Динамо»

«Ростов» – «Спартак»

«Балтика» – «Оренбург»

«Краснодар» – «Локомотив»

«Ахмат» – ЦСКА

«Родина» – «Факел»

«Зенит» – «Рубин»

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Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Локомотив Спартак ЦСКА Динамо Балтика Ахмат Ростов Рубин Крылья Советов Акрон Динамо Мх Оренбург Факел Родина
Комментарии (10)
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Semenycch
1782314150
Для Зенита большой футбол начнется в 4 и 5 турах. Соперники московские Динамо и Спартак. С Краснодаром играем в середине октября!
Ответить
Semenycch
1782314323
Три года подряд чемпион решался в матче Краснодар - Динамо. Теперь, похоже, все вернется на классические рельсы - в матче Зенит - Краснодар.
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Semenycch
1782314480
В первом туре самый интересный матч ЦСКА - Балтика. Две оборонительные команды будут искать иголку в стоге сена.
Ответить
merkozodayev
1782314612
Еее! ЧМ набирает обороты. Сейчас только побеждать на ставках. Есть сервис, что работает с 2013 года. Прогнозы играют до победы. Побеждают ежедневно. Ищи в Яндексе по фразе: «прогнозСОТКА».
Ответить
СПОРТ 21 века
1782316138
Кто этот календарь составлял, военнослужащие? Каждый тур как во_на, причём фактически у всех. Какой тур ни возьми — везде мясорубка. Зря так сделали. Неужели нельзя было логически подумать, что российский календарь должен и обязан идти по нарастающей...
Ответить
BRO_football
1782317034
Матч Динамо - Краснодар не в одном из последних туров. Это странно. Значит, нас ожидает сенсация! Какой-то неожиданный клуб ворвётся в гонку за чемпионство.
Ответить
...уефан
1782317706
...дочитав до 30-го тура, забыл, что было в 1-ом...
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