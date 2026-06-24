Смородская ответила, усилит ли Джикия «Локомотив»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала решение железнодорожников подписать контракт с Георгием Джикией.

«У каждого футболиста своя судьба. Джикия и в «Спартаке» поиграл, и в Турцию съездил. Я считаю, что он хороший игрок и усилит «Локомотив». Желаю ему удачи.

Что касается современной трансферной политики «Локомотива», я многого не понимаю. То они распродают талантливых футболистов, то играть некем.

Поживeм – увидим, как пойдeт новый сезон», – сказала Смородская.