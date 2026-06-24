Рейтинг лучших бомбардиров в истории ЧМ без учeта пенальти – Месси уже не первый

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси в понедельник стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

Он достиг отметки в 18 забитых мячей на мировых первенствах и опередил Мирослава Клозе, который отличился 16 раз.

Однако, если не брать в расчет реализованные пенальти, Месси уже не будет возглавлять рейтинг.

Клозе все свои 16 голов на ЧМ забил с игры, а Месси только 14.

Лучшие бомбардиры в истории ЧМ без учeта пенальти: