Рейтинг лучших бомбардиров в истории ЧМ без учeта пенальти – Месси уже не первый

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси в понедельник стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.
Он достиг отметки в 18 забитых мячей на мировых первенствах и опередил Мирослава Клозе, который отличился 16 раз.
Однако, если не брать в расчет реализованные пенальти, Месси уже не будет возглавлять рейтинг.
Клозе все свои 16 голов на ЧМ забил с игры, а Месси только 14.
Лучшие бомбардиры в истории ЧМ без учeта пенальти:
- 1. Мирослав Клозе (Германия) – 24 матча, 16 голов;
- 2-4. Лионель Месси (Аргентина) – 28 матчей, 14 голов;
- 2-4. Роналдо (Бразилия) – 19 матчей, 14 голов;
- 2-4. Килиан Мбаппе (Франция) – 16 матчей, 14 голов;
- 5-6. Герд Мюллер (Германия) – 13 матчей, 13 голов;
- 5-6. Жюст Фонтен (Франция) – 6 матчей, 13 голов;
- 7. Пеле (Бразилия) – 14 матчей, 12 голов.
Источник: «Бомбардир»