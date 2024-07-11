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Мирослав Клозе
Мирослав Клозе
Завершил карьеру
9 июня 1978 (48), Ополе
#11 | Нападающий
184 см | 84 кг
Германия
Статистика
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Публикации
Месси повторил рекорд Клозе на ЧМ
7 июля
Мбаппе вышел на чистое второе место по голам на ЧМ
1 июля
3
Только один игрок в 21-м веке забил больше голов в своих первых трех матчах ЧМ, чем Холанд
30 июня
Рейтинг лучших бомбардиров в истории ЧМ без учeта пенальти – Месси уже не первый
24 июня
1
Только три игрока провели больше матчей на ЧМ, чем Роналду
18 июня
Месси обновил еще один рекорд чемпионата мира
17 июня
1
Месси повторил еще один рекорд Клозе
17 июня
Мбаппе приблизился к рекорду Клозе по голам на ЧМ, опередив Месси и Пеле
17 июня
3
L’Équipe составила команду футболистов, играющих за сборную лучше, чем за клуб
2024.07.11 18:02
Фото
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Роналду не попал в топ-33 лучших игроков в истории ЧМ
2023.11.03 01:00
5
«Футбола, который я знал, больше не существует»: Клозе раскритиковал молодых игроков
2023.10.06 08:59
2
Мбаппе осталось четыре гола до статуса лучшего бомбардира в истории ЧМ
2022.12.19 10:13
Клозе может возглавить «Кайзерслаутерн»
2022.05.09 23:26
Левандовски стал четвертым лучшим бомбардиром сборных среди европейцев
2021.09.06 10:33
3
Роналду установил новый рекорд по голам на Евро/ЧМ
2021.06.24 08:59
17
Роналду – в одном голе от рекорда Клозе по числу забитых мячей на чемпионатах мира и Европы
2021.06.16 09:20
5
Педро побил рекорд Клозе по возрасту дебютного гола в римском дерби в Серии А
2021.05.16 11:06
1
Клозе подписал контракт с «Баварией» и станет помощником Флика с 1 июля
2020.05.07 17:25
1
Bild: Клозе согласился стать помощником Флика в «Баварии» со следующего сезона
2020.04.15 15:31
Клозе может войти в тренерский штаб «Баварии»
2020.04.06 07:55
3
Гнабри побил рекорд Клозе. Он быстрее всех забил 10 голов за сборную Германии
2019.10.10 06:42
4
Клозе: «Мбаппе может превзойти мой рекорд по голам на чемпионатах мира»
2018.07.22 12:55
2
Роналду вышел на второе место и сравнялся с Клозе по матчам на ЧМ и ЧЕ. Лидер – Швайнштайгер
2018.06.25 22:03
2
Клозе возглавил юношескую команду «Баварии»
2018.05.11 20:03
Клозе может возглавить юношескую команду «Баварии»
2018.04.18 01:13
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Путин, Инфантино и звезды мирового футбола почеканили мяч в честь 100 дней до чемпионата мира
2018.03.06 18:16
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Пеле посетит жеребьевку финальной части ЧМ-2018
2017.11.29 06:42
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Блан, Марадона и Кафу будут участвовать в жеребьевке ЧМ-2018 в Кремле
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