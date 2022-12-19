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Мирослав Клозе
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Текст
Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту
6
22:48
Зарема: «Как Дзюба Валеру разобрал!»
22:38
Фото
Дзюба опубликовал пост после хет-трика «Ростову»
22:31
Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Локомотива»
4
22:11
Дзюба объяснил, почему его заменили в матче с «Ростовом» и не дали сделать покер
1
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Все новости
22:43
«Локомотив» посвятил победу переводчику Сасиеву. Клуб возьмет на себя организацию его похорон
22:17
Бундеслига. «Бавария» победила на выезде «Штутгарт» (2:1) и вернулась на 1-е место
22:04
Аршавин проанализировал хет-трик Дзюбы «Ростову»
21:56
Видео
Переводчик «Локомотива» умер во время матча с «Ростовом»
5
21:52
Быстров назвал Дзюбу пенсионером после его хет-трика «Ростову»
1
21:48
«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»
9
21:38
Только два игрока до Дзюбы делали хет-трик в дебютном матче за клуб в РПЛ
21:29
Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»
3
21:16
РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)
29
21:10
Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
3
21:03
Текст
Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
1
21:02
«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы
8
20:55
Видео
⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина
47
20:42
«Арсенал» пропустил второй по скорости гол в истории АПЛ
20:26
Оффтоп
ЦСКА проиграл «Северстали», «Динамо» – «Торпедо» и другие результаты плей-офф КХЛ
20:25
Текст
Дзюба забил в первом матче за «Локо» в РПЛ. Так быстро в чемпионате за новый клуб он забивал лишь раз, даже в «Зените» понадобилось время
1
20:18
«Теперь я русский бразилец». Малком рассказал, как его называть на русский манер
24
20:04
Семак отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес
7
19:54
АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Борнмутом» (3:2), «Челси» победил «Лидс» (1:0), «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону» (0:1)
4
19:47
Видео
«Иди и смотри на Месси». Роналду поддался на провокацию юного фаната
4
19:41
Лахтер предрек «Локомотиву» вылет из РПЛ
8
19:33
Оффтоп
Теннисист Медведев выиграл 3-й турнир за 3 недели
1
19:28
«Катастрофическое судейство прекрасного матча. Надо уметь так испортить». Рабинер – о работе арбитра Мешкова
6
19:18
Червиченко: «У «Спартака» украли не гол, а деньги. Зачем они купили Дуарте? Мешков еще благосклонно к ним отнесся»
5
19:09
«Пройдет пять лет – ничего не изменится». Зарема разнесла систему российского футбола после судейства Мешкова
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Мирослав Клозе
#11 | Нападающий
Имя
Мирослав
Фамилия
Клозе
Состав
Без клуба
Родной город
Ополе
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
9 июня 1978 (44 года)
Рост
184
Вес
84
Статистика
Новости
Статьи
Посты
19 декабря 2022
10:13
Мбаппе осталось четыре гола до статуса лучшего бомбардира в истории ЧМ
9 мая 2022
23:26
Клозе может возглавить «Кайзерслаутерн»
6 сентября 2021
10:33
Левандовски стал четвертым лучшим бомбардиром сборных среди европейцев
3
24 июня 2021
08:59
Роналду установил новый рекорд по голам на Евро/ЧМ
17
16 июня 2021
09:20
Роналду – в одном голе от рекорда Клозе по числу забитых мячей на чемпионатах мира и Европы
5
16 мая 2021
11:06
Педро побил рекорд Клозе по возрасту дебютного гола в римском дерби в Серии А
1
7 мая 2020
17:25
Клозе подписал контракт с «Баварией» и станет помощником Флика с 1 июля
1
15 апреля 2020
15:31
Bild: Клозе согласился стать помощником Флика в «Баварии» со следующего сезона
6 апреля 2020
07:55
Клозе может войти в тренерский штаб «Баварии»
3
10 октября 2019
06:42
Гнабри побил рекорд Клозе. Он быстрее всех забил 10 голов за сборную Германии
4
22 июля 2018
12:55
Клозе: «Мбаппе может превзойти мой рекорд по голам на чемпионатах мира»
2
25 июня 2018
22:03
Роналду вышел на второе место и сравнялся с Клозе по матчам на ЧМ и ЧЕ. Лидер – Швайнштайгер
2
11 мая 2018
20:03
Клозе возглавил юношескую команду «Баварии»
18 апреля 2018
01:13
Клозе может возглавить юношескую команду «Баварии»
1
6 марта 2018
18:16
Видео
Путин, Инфантино и звезды мирового футбола почеканили мяч в честь 100 дней до чемпионата мира
30
29 ноября 2017
06:42
Пеле посетит жеребьевку финальной части ЧМ-2018
21 ноября 2017
16:32
Колосков считает, что большое количество звезд на жеребьевке ЧМ-2018 – дань уважения России от ФИФА
2
12:51
Блан, Марадона и Кафу будут участвовать в жеребьевке ЧМ-2018 в Кремле
8
28 июня 2017
07:33
Клозе: «Опыт работы с Левом для меня на вес золота»
1
6 февраля 2017
11:53
Клозе хочет возглавить клуб Бундеслиги
1 ноября 2016
16:43
Клозе присоединился к тренерскому штабу сборной Германии
6
20 октября 2016
16:27
«Шальке» не считает Клозе вариантом для усиления команды
2
18 июля 2016
18:04
«Кайзерслаутерн» намерен вернуть Клозе
16 мая 2016
14:26
Клозе не думает о завершении карьеры
1
11 мая 2016
13:25
Фото
Фотогалерея: ограбление по-немецки – как «Бавария» ослабляла конкурентов
5
3 мая 2016
06:01
«Лацио» не будет продлевать контракт с Клозе
22 апреля 2016
07:16
Клозе может перейти в «Нью-Йорк Ред Буллз»
1
13 января 2016
19:28
Этот сезон станет последним в игровой карьере Клозе
1
18 декабря 2015
22:16
Клозе может пропустить матч против «Интера»
12 ноября 2015
06:14
Клозе ждут в МЛС
4
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