Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роналду вышел на второе место и сравнялся с Клозе по матчам на ЧМ и ЧЕ. Лидер – Швайнштайгер

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе на матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Ирана. Это его 37-я игра на чемпионатах мира и Европы.

    Португалец вышел на второе и сравнялся с немцем Мирослав Клозе по количеству матче на ЧМ и ЧЕ. Лидер – Бастиан Швайнштайгер (38).

    За матчем Иран – Португалия можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».

    Источник: Gracenote Live

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.06.2018 22:03
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 25 июня 2018, 23:23

      Скоро он выйдет на чистое первое место, рассии не повезло , теперь у него есть мотивация ещё один рекорд поставить )

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > sachsen-leipzig 25 июня 2018, 23:29

      А вот и нет...вышли то на Уругвай!А они дадут бой!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11