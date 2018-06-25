Роналду вышел на второе место и сравнялся с Клозе по матчам на ЧМ и ЧЕ. Лидер – Швайнштайгер

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе на матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Ирана. Это его 37-я игра на чемпионатах мира и Европы.

Португалец вышел на второе и сравнялся с немцем Мирослав Клозе по количеству матче на ЧМ и ЧЕ. Лидер – Бастиан Швайнштайгер (38).

За матчем Иран – Португалия можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».