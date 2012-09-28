Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Бастиан Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
Завершил карьеру
1 августа 1984 (42)
#31 | Полузащитник
183 см | 79 кг
Германия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
28 сентября
12
Швайнштайгер предсказал победителей ЛЧ и ЧМ-2026
2 января
2
Иванович разводится со Швайнштайгером и подала иск о выплате алиментов
2025.12.03 18:16
1
Швайнштайгер и Иванович подтвердили расставание после 9 лет брака
2025.07.23 22:48
1
Швайнштайгер и Иванович разошлись после 9 лет брака
2025.04.15 23:36
5
Сборная лучших футболистов в истории по версии Швайнштайгера
2025.04.04 20:53
3
Нойер побил рекорд сборной Германии
2024.07.06 01:12
Нойер побил рекорд сборной Германии
2024.06.29 23:11
Фото
Швайнштайгер покурил с Федерером на «Оскаре»
2024.03.16 17:38
2
Фото
Швайнштайгер вместе с Аной Иванович посетил церемонию «Оскар»
2024.03.11 17:42
2
Швайнштайгер предсказал победителей Евро-2024, ЛЧ, ЛЕ, АПЛ и Бундеслиги
2024.01.06 10:34
8
Видео
Иванович и Швайнштайгер сообщили о рождении третьего ребенка
2023.05.10 07:33
4
Швайнштайгер может получить руководящую должность в «Баварии»
2023.04.28 15:44
Фото
Швайнштайгер и Иванович ждут третьего ребенка
2023.02.10 19:48
2
Фото
Швайнштайгер с женой-теннисисткой выложили новогоднее фото
2023.01.01 17:58
1
Фото
Швайнштайгер выложил рождественское фото с женой-теннисисткой
2022.12.24 22:42
3
Швайнштайгер – о накидке, подаренной Месси эмиром Катара: «Это было неправильно. У Лео забрали большой момент»
2022.12.19 17:58
6
Фото
Российский теннисист Медведев сыграл в гольф со Швайнштайгером
2022.06.27 10:24
Видео
«Футбольный бог». Лига чемпионов поздравила Швайнштайгера с днем рождения нарезкой голов
2021.08.01 13:48
1
Только три игрока провели больше матчей на Евро, чем Бонуччи
2021.07.12 11:58
Мюллер сравнялся с Швайнштайгером по числу трофеев и стал самым титулованным немцем в истории
2020.09.25 10:39
1
Фото
Иванович – Швайнштайгеру: «Поздравляю с великолепной карьерой, моя любовь»
2019.10.09 07:15
10
Фото
Шюррле: «Я помню финал ЧМ-2014, когда Швайнштайгер пожертвовал всем ради нас»
2019.10.08 23:00
9
Фото
«Я всегда буду верен футболу». Швайнштайгер объявил о завершении карьеры
2019.10.08 17:51
9
Видео
Ибрагимович – Швайнштайгеру: «Ты выглядишь круто для 50-летнего»
2019.07.31 15:51
4
«Бавария» всухую обыграла «Чикаго» в прощальном матче Швайнштайгера
2018.08.28 23:31
3
Роналду вышел на второе место и сравнялся с Клозе по матчам на ЧМ и ЧЕ. Лидер – Швайнштайгер
2018.06.25 22:03
2
Фото
Швайнштайгер – Ибрагимовичу: «Прекрати меня преследовать»
2018.03.25 01:52
1
У Швайнштайгера и теннисистки Иванович родился сын
2018.03.18 20:18
38
Ван Гаал обвинил Моуринью в неуважении к Швайнштайгеру
2018.02.28 15:19
8
1
2
3
4
5
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
Видео
Корнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
1
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
5
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
3
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
6
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+