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    Ибрагимович – Швайнштайгеру: «Ты выглядишь круто для 50-летнего»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович пошутил над полузащитником «Чикаго Файр» Бастианом Швайнштайгером.

    Швед, немец и форвард «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни провели совместную тренировку перед матчем команды звезд МЛС, за которую они будут выступать.

    Во время тренировки Ибрагимович подошел к Швайнштайгеру и сказал: «Мой друг, ты выглядишь круто для 50-летнего».

    • Напомним, все трое футболистов вместе выступали за «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2016/17.
    • Швайнштайгеру 34 года, Ибрагимовичу – 37.
    • В четверг, 1 августа, команду звезд МЛС сыграет против «Атлетико». Матч начнется в 3:00 по московскому времени.

    Источник: Твиттер ESPN

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