Ибрагимович – Швайнштайгеру: «Ты выглядишь круто для 50-летнего»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович пошутил над полузащитником «Чикаго Файр» Бастианом Швайнштайгером.
Швед, немец и форвард «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни провели совместную тренировку перед матчем команды звезд МЛС, за которую они будут выступать.
Во время тренировки Ибрагимович подошел к Швайнштайгеру и сказал: «Мой друг, ты выглядишь круто для 50-летнего».
- Напомним, все трое футболистов вместе выступали за «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2016/17.
- Швайнштайгеру 34 года, Ибрагимовичу – 37.
- В четверг, 1 августа, команду звезд МЛС сыграет против «Атлетико». Матч начнется в 3:00 по московскому времени.
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— ESPN FC (@ESPNFC) July 31, 2019