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    Иванович – Швайнштайгеру: «Поздравляю с великолепной карьерой, моя любовь»

    Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер завершил карьеру. Его супруга Ана Иванович, экс-первая теннисная ракетка мира, отреагировала на решение мужа.

    «Поздравляю с чудесной карьерой, моя любовь. Нашу семью впереди ждут приключения. Я горда сегодня, мы любим тебя», – написала сербка в социальной сети.

    • 35-летний Швайнштайгер сыграл за «Баварию» 500 матчей, в которых забил 68 голов и отдал 100 ассистов.
    • Хавбек провел за сборную Германии 121 встречу, забил 24 гола и отдал 39 голевых передач.
    • Последним клубом Швайнштайгера стал «Чикаго Файр».

    text

    Публикация от text (@anaivanovic)

    Источник: инстаграм Аны Иванович

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    Сегодня, 07:15
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +8

      karenmalyshkov 26 минут назад


      а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение -------- http://gg.gg/anticam

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1196

      PNZ1985 1 час назад


      Dankeschön!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +535

      OBOLEV 1 час назад

      Я думал это каминг-аут Бранислава. Уф ))) отлегло

      7
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      Рейтинг: +2021

      Виталий Орехов > OBOLEV 1 час назад

      С языка снял.

      4
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      Рейтинг: +436

      somn > OBOLEV 1 час назад

      Меня тоже смутило...

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