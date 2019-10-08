Иванович – Швайнштайгеру: «Поздравляю с великолепной карьерой, моя любовь»

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Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер завершил карьеру. Его супруга Ана Иванович, экс-первая теннисная ракетка мира, отреагировала на решение мужа.
«Поздравляю с чудесной карьерой, моя любовь. Нашу семью впереди ждут приключения. Я горда сегодня, мы любим тебя», – написала сербка в социальной сети.
- 35-летний Швайнштайгер сыграл за «Баварию» 500 матчей, в которых забил 68 голов и отдал 100 ассистов.
- Хавбек провел за сборную Германии 121 встречу, забил 24 гола и отдал 39 голевых передач.
- Последним клубом Швайнштайгера стал «Чикаго Файр».