Иванович – Швайнштайгеру: «Поздравляю с великолепной карьерой, моя любовь»

Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер завершил карьеру. Его супруга Ана Иванович, экс-первая теннисная ракетка мира, отреагировала на решение мужа.

«Поздравляю с чудесной карьерой, моя любовь. Нашу семью впереди ждут приключения. Я горда сегодня, мы любим тебя», – написала сербка в социальной сети.

35-летний Швайнштайгер сыграл за «Баварию» 500 матчей, в которых забил 68 голов и отдал 100 ассистов.

Хавбек провел за сборную Германии 121 встречу, забил 24 гола и отдал 39 голевых передач.

Последним клубом Швайнштайгера стал «Чикаго Файр».