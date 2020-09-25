Мюллер сравнялся с Швайнштайгером по числу трофеев и стал самым титулованным немцем в истории

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер завоевал 26-й трофей в карьере после победы над «Севильей» в Суперкубке УЕФА (2:1).

Мюллер сравнялся по этому показателю с бывшим одноклубником и партнером по сборной Бастианом Швайнштайгером. Таким образом, Томас стал самым титулованным немцем в истории.