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    Мюллер сравнялся с Швайнштайгером по числу трофеев и стал самым титулованным немцем в истории

    Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер завоевал 26-й трофей в карьере после победы над «Севильей» в Суперкубке УЕФА (2:1).

    Мюллер сравнялся по этому показателю с бывшим одноклубником и партнером по сборной Бастианом Швайнштайгером. Таким образом, Томас стал самым титулованным немцем в истории.

    • Уже через пять дней, 30 сентября, Томас может взять 27-й трофей. Для этого «Баварии» нужно обыграть дортмундскую «Боруссию» в матче за Суперкубок Германии.
    • Мюллер выступает за «Баварию» с 2007 года. В 352 матчах он забил 119 мячей.
    • Швайнштайгер завершил карьеру в прошлом году.

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    Источник: твиттер УЕФА

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