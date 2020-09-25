Мюллер сравнялся с Швайнштайгером по числу трофеев и стал самым титулованным немцем в истории

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер завоевал 26-й трофей в карьере после победы над «Севильей» в Суперкубке УЕФА (2:1).
Мюллер сравнялся по этому показателю с бывшим одноклубником и партнером по сборной Бастианом Швайнштайгером. Таким образом, Томас стал самым титулованным немцем в истории.
- Уже через пять дней, 30 сентября, Томас может взять 27-й трофей. Для этого «Баварии» нужно обыграть дортмундскую «Боруссию» в матче за Суперкубок Германии.
- Мюллер выступает за «Баварию» с 2007 года. В 352 матчах он забил 119 мячей.
- Швайнштайгер завершил карьеру в прошлом году.
Источник: твиттер УЕФА