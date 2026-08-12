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  • У кандидата в депутаты Госдумы нашлось 9 тысяч акций клуба Бундеслиги

У кандидата в депутаты Госдумы нашлось 9 тысяч акций клуба Бундеслиги

12 августа, 11:49
3

Глава центрального исполкома «Партии пенсионеров» Валерий Егоров держит 9 тысяч акций компании, владеющей дортмундской «Боруссией».

«Инвестиции в футбол – это скорее эмоциональный выбор. На момент покупки акций Borussia Dortmund там играли такие футболисты, как Эрлинг Холанд и Джуд Беллингем, которых клуб развивал.

Была сделана ставка на продажу этих игроков. Если вы смотрели в этом году чемпионат мира по футболу, то с футбольной точки зрения я не ошибся. Сейчас это лучшие в мире игроки. Клуб заработал на их продаже сумасшедшие деньги», – сказал кандидат в депутаты Госдумы РФ.

45-летний Егоров утверждает, что в 2022 году его акции по сути были «украдены» европейскими чиновниками, и он не может их «даже выбросить».

  • «Боруссия Д» продала Холанда в «Манчестер Сити» в 2022 году, а Беллингема в «Реал» в 2023-м.
  • Выборы в Госдуму РФ пройдут с 18 по 20 сентября.

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Источник: РБК
Германия. Бундеслига Боруссия Д
Комментарии (3)
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gunstilzit
1786527230
45-летний Егоров Глава центрального исполкома «Партии пенсионеров» Валерий Егоров 9 тысяч акций компании, владеющей дортмундской «Боруссией» Во пенсионеры у нас живут!!!!!
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Давид59
1786527349
Первое, что удивляет это возраст главы исполкома партии пенсионеров. Совсем далёк от пенсионного возраста. А второе - это то, что он в 22-м году не продал акции. Вроде умный человек. Ясно же было, что будут санкции.
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Цугундeр
1786537210
"Ля.,ты крыса!"!!)) «Партия пенсионеров" пополнилась гневом и ненавистью.)
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