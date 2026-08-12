Глава центрального исполкома «Партии пенсионеров» Валерий Егоров держит 9 тысяч акций компании, владеющей дортмундской «Боруссией».

«Инвестиции в футбол – это скорее эмоциональный выбор. На момент покупки акций Borussia Dortmund там играли такие футболисты, как Эрлинг Холанд и Джуд Беллингем, которых клуб развивал.

Была сделана ставка на продажу этих игроков. Если вы смотрели в этом году чемпионат мира по футболу, то с футбольной точки зрения я не ошибся. Сейчас это лучшие в мире игроки. Клуб заработал на их продаже сумасшедшие деньги», – сказал кандидат в депутаты Госдумы РФ.

45-летний Егоров утверждает, что в 2022 году его акции по сути были «украдены» европейскими чиновниками, и он не может их «даже выбросить».