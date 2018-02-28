Ван Гаал обвинил Моуринью в неуважении к Швайнштайгеру

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал сказал, что нынешний тренер клуба Жозе Моуринью неправильно отнесся к Бастиану Швайнштайгеру.

Немец выступал за английский клуб с 2015 по 2017 год, после чего перешел в «Чикаго Файр».

«При мне Швайнштайгер уже был возрастным игроком, но при этом не был старым. К сожалению, его организм не справился с ритмом Премьер-лиги.

«Бавария» продала его нам в статусе сильного футболиста, но он был в плохой форме. Тем не менее, он не заслужил такого отношения от Моуринью», – сказал голландец.

Статистика 33-летнего Швайнштагера в сезоне-2016/17 – четыре мяча и три голевых паса в 30 играх.