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Ван Гаал обвинил Моуринью в неуважении к Швайнштайгеру

28 февраля 2018, 15:19
8

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал сказал, что нынешний тренер клуба Жозе Моуринью неправильно отнесся к Бастиану Швайнштайгеру.

Немец выступал за английский клуб с 2015 по 2017 год, после чего перешел в «Чикаго Файр».

«При мне Швайнштайгер уже был возрастным игроком, но при этом не был старым. К сожалению, его организм не справился с ритмом Премьер-лиги.

«Бавария» продала его нам в статусе сильного футболиста, но он был в плохой форме. Тем не менее, он не заслужил такого отношения от Моуринью», – сказал голландец.

Статистика 33-летнего Швайнштагера в сезоне-2016/17 – четыре мяча и три голевых паса в 30 играх.

Источник: Bild
Англия. Премьер-лига США. МЛС Чикаго Файр Манчестер Юнайтед Германия Швайнштайгер Бастиан Моуринью Жозе ван Гаал Луи
Комментарии (8)
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серега кашин
1519823366
гаал иногда сам себе противоречит
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hevbn 28
1519823425
Думаю Жозе имел право поступить так как он поступил, как и любой тренер на его месте. В сущности тренер пришел в новую команду , а там был игрок который ему был не нужен вот и все. Не думаю что в этой ситуации можно говорить о не уважении к Швайнштайгеру.
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de bruyne
1519824077
Он челси убил... салах де брюйне мечта всех
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simoron81
1519824201
да уж
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OfaZavr
1519828438
с одной стороны согласен, а с другой любой тренер имеет право сам формировать команду и выбирать кто ему нужен а кто нет, вот только расстаться с игроком можно по разному.
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ibragim_ibragimov_99
1519831710
Ван Гал до сих пор точит зуб на МЮ
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kurt_cobain
1519840238
Да молчал бы уже тот фрик. Не воспринимаю его всерьез честно говоря. Он тоже не мало достойных игроков похоронил и не дал шанса, а давал шансы тем, которые по факту не давали результата. А то что Моур не видел его в своей команде, это не является проявлением неуважения, так мог поступить любой тренер с любым игроком.
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Cules2013
1521870746
Таких вот как ван Гал, Моуриньо, Мойес в один вагон + к ним ещё Неймара, Погба и Ибру и айда на принудительное лечение, ибо здравый смысл этих людей покинул очень давно. Помочь им вряд ли удастся, зато язык за зубами научаться держать. Понимаю, что юмор жутко чёрный, но меня уже реально напрягает вся та чушь, что несут они, да и вообще многие официальные лица, что в спорте, что в политике. Сплошь и рядом одни нарциссы и неадекваты, наделённые властью.
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