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    Швайнштайгер – о накидке, подаренной Месси эмиром Катара: «Это было неправильно. У Лео забрали большой момент»

    Экс-игрок сборной Германии Бастиан Швайнштайгер раскритиковал эмира Катара Тамима ибн Хамада Аль-Тани, который надел темную накидку на Лионеля Месси на вручении золотых медалей ЧМ-2022.

    «У игрока забрали большой момент. Не думаю, что это было правильно. Это можно было сделать чуть позже, в раздевалке.

    Не думаю, что Месси это понравилось. Акция вышла неудачной», – сказал Швайнштайгер.

    • Аргентина победила Францию в серии пенальти.
    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
    • Месси признан лучшим игроком турнира. Он впервые в карьере выиграл ЧМ-2022.

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    Источник: Sportbuzzer

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11135

      R_a_i_n 12 минут назад

      Давайте не забывать, что чемпионат в Катаре. Элементы местного менталитета будут присутствовать. Впрочем как и в любой другой стране, которая проводила ЧМ. Данная накидка , по арабским меркам одевается в особо важных и радостных мероприятиях. Цивилизованному западу пора уже понять, что ценности бывают не только западные...

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      Рейтинг: +4283

      Zubo 32 минуты назад

      Согласен... Он должен был быть в футболе национальной сборной

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      Рейтинг: +11135

      R_a_i_n > Zubo 11 минут назад

      На всех фотках отчетливо видно, что Месси в футболке национальной сборной.

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      Рейтинг: +611

      _MATRIX_ 35 минут назад

      Пожалуй, соглашусь.

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