Швайнштайгер – о накидке, подаренной Месси эмиром Катара: «Это было неправильно. У Лео забрали большой момент»

Давайте не забывать, что чемпионат в Катаре. Элементы местного менталитета будут присутствовать. Впрочем как и в любой другой стране, которая проводила ЧМ. Данная накидка , по арабским меркам одевается в особо важных и радостных мероприятиях. Цивилизованному западу пора уже понять, что ценности бывают не только западные...
Экс-игрок сборной Германии Бастиан Швайнштайгер раскритиковал эмира Катара Тамима ибн Хамада Аль-Тани, который надел темную накидку на Лионеля Месси на вручении золотых медалей ЧМ-2022.
«У игрока забрали большой момент. Не думаю, что это было правильно. Это можно было сделать чуть позже, в раздевалке.
Не думаю, что Месси это понравилось. Акция вышла неудачной», – сказал Швайнштайгер.
- Аргентина победила Францию в серии пенальти.
- Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
- Месси признан лучшим игроком турнира. Он впервые в карьере выиграл ЧМ-2022.
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