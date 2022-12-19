Швайнштайгер – о накидке, подаренной Месси эмиром Катара: «Это было неправильно. У Лео забрали большой момент»

Экс-игрок сборной Германии Бастиан Швайнштайгер раскритиковал эмира Катара Тамима ибн Хамада Аль-Тани, который надел темную накидку на Лионеля Месси на вручении золотых медалей ЧМ-2022.

«У игрока забрали большой момент. Не думаю, что это было правильно. Это можно было сделать чуть позже, в раздевалке.

Не думаю, что Месси это понравилось. Акция вышла неудачной», – сказал Швайнштайгер.

Аргентина победила Францию в серии пенальти.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.

Месси признан лучшим игроком турнира. Он впервые в карьере выиграл ЧМ-2022.

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